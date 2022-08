SAUDIA lance la première ligne directe entre Riyad et Zurich en collaboration avec le programme Air Connectivity

RIYADH, Arabie saoudite, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), la compagnie nationale du Royaume, a inauguré le premier vol direct en direction de Zurich, en Suisse, sa nouvelle destination internationale, en collaboration avec le programme Air Connectivity.

SAUDIA’s first landing in Zurich SAUDIA aircraft in Zurich Airport

Pour l'occasion, SAUDIA a organisé une cérémonie d'inauguration à l'aéroport international King Khalid de Riyad en présence du Dr Andreas Schaller, ambassadeur de la République fédérale de Suisse au Royaume, de M. Arved Nikolaus Von Zur Muhlen, directeur commercial de SAUDIA, de M. Sultan Alotaify, vice-président de la stratégie et de la communication du programme Air Connectivity, et de Mme Anita Gackowska, vice-présidente du développement des liaisons, ainsi que d'un certain nombre de fonctionnaires travaillant à l'aéroport.

À la porte d'embarquement, une cérémonie a eu lieu pour inaugurer la nouvelle ligne, tandis que les employés de SAUDIA souhaitaient bon voyage aux premiers invités.

M. Muhlen, le directeur d'exploitation de SAUDIA, a déclaré : « Grâce au soutien continu du programme Air Connectivity, nous, chez SAUDIA, sommes ravis de commencer à transporter des passagers grâce à cette ligne importante, en utilisant efficacement notre flotte de 150 avions haut de gamme pour satisfaire au mieux les voyageurs en provenance et à destination du Royaume d'Arabie saoudite. »

Sultan Otaify, le vice-président de la stratégie et des communications du programme Air Connectivity, a indiqué que ce type de partenariats locaux fructueux est une première pierre pour une série de partenariats futurs qui visent à soutenir et à stimuler le secteur de l'aviation, à établir de nouvelles routes aériennes et à accroître le rythme des vols, contribuant ainsi au développement du tourisme dans le royaume.

L'avion a été accueilli par une salve d'eau pour souhaiter la bienvenue au premier vol direct en provenance d'Arabie saoudite à l'aéroport international de Zurich, où SAUDIA a organisé une autre célébration pour le vol de retour de Zurich à Riyadh, en accord avec son objectif de faire venir du monde au Royaume. L'événement s'est déroulé en présence du Dr Adel Siraj Mirdad, l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Suisse, et de M. Hisham Bindkhail, le directeur régional de SAUDIA en Europe.

La nouvelle ligne de SAUDIA reliant Riyad à Zurich utilisera encore plus la vaste flotte de la compagnie aérienne, offrant aux clients une gamme variée de méthodes d'enregistrement pratiques, des services à bord de haute qualité et une expérience de vol confortable qui souligne l'engagement de la compagnie nationale en faveur de l'excellence.

Horaire des vols pour Zurich

Numéro de vol Heure de départ Heure d'arrivée Fréquence SV 0235 Riyadh 8:45 Zurich 14:05 Deux fois par semaine (les dimanches et mercredis) SV 0234 Zurich 15:20 Riyadh 21:55 Deux fois par semaine (les dimanches et mercredis)

*Toutes les heures sont locales.

À propos de Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) est la compagnie aérienne nationale du Royaume d'Arabie saoudite. Créée en 1945, la compagnie s'est développée pour devenir l'une des plus grandes compagnies aériennes du Moyen-Orient.

SAUDIA a beaucoup investi dans la modernisation de ses avions et exploite actuellement l'une des plus jeunes flottes. La compagnie aérienne dessert un vaste réseau mondial de lignes couvrant une centaine de destinations sur quatre continents, y compris les 28 aéroports intérieurs d'Arabie saoudite.

Membre de l'Association internationale du transport aérien (IATA) et de l'Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO), SAUDIA est également une compagnie aérienne membre de SkyTeam, la deuxième plus grande alliance, depuis 2012.

La compagnie aérienne est classée parmi les grandes compagnies aériennes cinq étoiles par la Airline Passenger Experience Association (APEX) et a reçu le statut de diamant de l'APEX Health Safety powered by SimpliFlying en reconnaissance de son approche globale de la sécurité pendant la pandémie.

Plus récemment, SAUDIA a été désignée en 2022 par Brand Finance® comme la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide du Moyen-Orient et pour la deuxième fois, a reçu le Skytrax, la prestigieuse distinction de la compagnie aérienne la plus performante du monde en 2021.

Pour plus d'informations sur la Saudi Arabian Airlines, rendez-vous sur www.saudia.com.

À PROPOS DU PROGRAMME AIR CONNECTIVITY

Le programme Air Connectivity est une initiative de la stratégie nationale de tourisme saoudienne établie en 2021 par une résolution du Conseil des ministres d'Arabie saoudite. Le mandat du programme est de permettre la connectivité aérienne du tourisme afin de soutenir le développement du secteur touristique du Royaume d'Arabie saoudite.

