Saudische Ingenieure führen Bedarfsanalysen in 4 jemenitischen Gouvernements durch: Al-Jawf, Hadhramaut, Hajjah und Marib

RIAD, Saudi-Arabien, 27. März 2019 /PRNewswire/ -- Am Montag haben Ingenieure des Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) eine einwöchige Feldstudie in vier jemenitischen Provinzen abgeschlossen: Al-Jawf, Hadhramaut, Marib und Hajjah. Ziel der Erkundungsmission des SDRPY war es, den Entwicklungsbedarf der jemenitischen Communitys zu ermitteln, um die zukünftige Programmplanung zu unterstützen. Die Ingenieure arbeiteten eng mit den jemenitischen Beamten vor Ort zusammen, um gemeinsam Entwicklungsprioritäten festzulegen.