Saudisches Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für den Jemen arbeitet im Hinblick auf Planung und Strategie mit dem jemenitischen Privatsektor-Cluster zusammen

Zum Abschluss des Treffens vereinbarten die Parteien, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die eine Strategie für die Zusammenarbeit ausarbeiten und den Beitrag des Privatsektors zur Entwicklung, zum Wiederaufbau und zur wirtschaftlichen Erholung im Jemen überwachen und fördern soll.

Das SDRPY hält sich an beste Praktiken von Entwicklung und Wiederaufbau und übernimmt eine Vordenkerrolle im Interesse nachhaltiger Entwicklung – mit dem Ziel, die historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und der Republik Jemen zu stärken.

Über seine Büros im gesamten Jemen und in Zusammenarbeit mit der Regierung, den lokalen Behörden und dem Privatsektor Jemens hat das SDRPY über 188 Projekte in mehr als 7 Sektoren auf den Weg gebracht: Gesundheit, Energie, Transport, Wasser, Bildung, Landwirtschaft und Fischerei – sowie für den Ausbau der Kapazitäten von Regierungseinheiten. Darüber hinaus haben SDRPY-Teams in den letzten zwei Jahren in mehreren jemenitischen Provinzen wiederholt Nothilfe und Unterstützung bei der Wiederherstellung in Katastrophenfällen geleistet.

Zeitgleich mit dem virtuellen Treffen schloss das SDRPY die Übergabe seines Projekts zum Wasserressourcen-Management für die Provinz Sokotra an die lokalen Behörden ab. Die verbesserte Wasserversorgung und -verteilung im Archipel in Folge dieses Projekts wird geschätzt 30.000 Begünstigten zugute kommen.

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen