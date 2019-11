Saudisches Gesundheitsministerium erhielt von der WHO Zertifikate für 5 „gesunde Städte"

Die meisten „gesunden Städte" in Saudi-Arabien werden durch staatliche Dienstleistungen mit den Infrastrukturkriterien versorgt. Im Jahr 2016 florierte das Programm mit der Einführung der Saudi Vision 2030. Das Programm passte sich nahtlos in die Vision ein, unter anderem durch die Initiative „Quality of Life" und ihre angestrebten Ziele, die Erhöhung der Lebensdauer, die Beteiligung der Gemeinden und die Vielfalt der Grünanlagen. Sie steht auch im Einklang mit der Initiative zur Senkung der Arbeitslosenquoten. Insgesamt strebt die Regierung drei saudische Städte an, die zu den 100 besten lebenswerten Städten der Welt gehören.