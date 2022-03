Saugroboter von Dreame gewinnt zum dritten Mal in Folge den Red Dot Design Award 2022 für Produktdesign

Als Sieger in der Kategorie „Produktdesign" steht der Dreame Bot Z10 Pro für einen Durchbruch im Bereich der Staubsaugerroboter. Er bietet ein nahtloses Reinigungserlebnis, das sowohl intelligent als auch bequem ist und innovatives Design und leistungsstarke Funktionen miteinander vereint. Der Dreame Bot Z10 Pro verfügt über einen großen 4L-Staubsammelbeutel und kehrt nach jeder Bodenreinigung automatisch zur Auto-Leerbasis zurück, um den Staubbehälter zu entleeren. Das innovative Design der Doppelluftkanäle sorgt zudem dafür, dass Staub effektiver und gleichmäßiger entsorgt wird. Unterdessen sorgt die 4000 Pa-Saugkraft mit Superladekraft für eine gründlichere und mühelose Reinigung des hartnäckigsten Staubes sowie für Staubsaugen und Wischen in einem Arbeitsdurchgang. In Kombination mit der LDS-LIDAR-Navigation und der hochpräzisen 3D-Technologie gewährleistet der Dreame Bot Z10 Pro dank anpassbarem Betrieb nach Karte und Sprachsteuerung über den intelligenten Lautsprecher auch eine flächendeckende Reinigung. Der große Akku mit 5200 mAh ermöglicht den Benutzern mehr Reinigungsdurchgänge mit einer Ladung.