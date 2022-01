Sauri Gudlavalleti, leader accompli dans le domaine de la R&D pharmaceutique, rejoint Sai Life Sciences en tant que directeur d'exploitation

Lors de l'annonce de cette nomination, Krishna Kanumuri a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir Sauri au sein de Sai Life Sciences ! Il apportera à l'entreprise une solide approche des systèmes axée sur les données, associée à un esprit d'innovation et à une orientation client. Je suis convaincu que cette approche nous aidera à développer Sai Life Sciences à plus grande échelle, avec la science de haute qualité, la rapidité et l'efficacité opérationnelle comme pivots de notre croissance. »

M Gudlavalleti rejoint Sai Life Sciences après avoir travaillé pour les laboratoires Dr. Reddy's, où il dirigeait la R&D mondiale et la gestion de portefeuilles pour les API et les formulations de petites molécules. Il s'occupait du portefeuille et de la stratégie, du développement, du transfert de technologie, des partenariats CRO/CDMO, de la propriété intellectuelle, des affaires réglementaires et des affaires cliniques. Au cours des sept années qu'il a passées dans cette entreprise, il a été à la tête d'un grand nombre de projets de R&D. De plus, il y a considérablement mondialisé les efforts de R&D, en mettant l'accent sur les marchés émergents à croissance rapide et a été parmi les premiers à transformer la R&D grâce aux données et à l'analyse. Plus récemment, Sauri a dirigé le développement, l'approbation et le lancement du portefeuille Covid de l'entreprise, en partenariat avec de grands innovateurs pharmaceutiques mondiaux, en un temps record.

Avant Dr. Reddy's, Sauri a travaillé pendant six ans chez McKinsey & Co. où il a mené à bien plusieurs missions pour des clients, en mettant l'accent sur la transformation opérationnelle du développement de produits, de la prestation de services et des opérations de fabrication. Auparavant, il avait passé 9 ans aux États-Unis, travaillant sur des technologies avancées au MIT, chez GE et Qualcomm. Il détient 9 brevets américains et a participé à de nombreux articles dans des journaux approuvés par comité de lecture et conférences. Sauri est titulaire d'une licence en technologie de l'Institut indien de technologie de Madras, d'un master du MIT et d'un MBA de l'Institut indien de management d'Ahmedabad.

En réponse à son nouveau poste, Sauri Gudlavalleti, COO, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Sai Life Sciences à un moment aussi passionnant de son parcours. Dans toutes mes interactions avec les différents dirigeants de l'entreprise, j'ai ressenti beaucoup d'enthousiasme et un engagement fort à construire une entreprise scientifique de haute qualité qui donne vie à la science pour ses clients. Cela résonne avec ma vision personnelle de la transformation de la R&D pharmaceutique grâce à des technologies, des données et des analyses innovantes. »

Au cours des deux dernières années, l'entreprise a connu une phase intense de transformation dans le cadre de son initiative Sai Nxt. Durant cette période, Sai Life Sciences s'est étendue à de nouvelles zones géographiques, a réalisé des investissements de plus de 100 millions de dollars américains dans ses capacités et ses opérations, a augmenté ses effectifs sur plusieurs sites, a consolidé ses opérations de recherche de Pune à Hyderabad, et bien plus. Grâce à ces efforts, ses activités de découverte et de chimie, fabrication et contrôles (CMC) ont connu une progression considérable au cours des derniers mois.

Sai Life Sciences est une organisation de CRO-CDMO intégrant tous les services qui travaille avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules complexes. L'entreprise compte plus de 2 200 employés répartis sur ses sites en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

