Sávio Tout alcança 200 mil seguidores com bom humor e simplicidade

O sucesso no mundo do humor é tanto que Sávio já tem tudo preparado para lançar seu show de stand-up em 2021. Com público vasto nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus, ele se programa para girar o Brasil com suas apresentações.

Os projetos são muitos. Já está em andamento o lançamento de uma marca de roupa com alguns dos seus bordões mais conhecidos. São eles: Tá bocaa; oi padrinho; aham...sei; Bota para Extruir. A coleção será produzida em parceria com a loja Fashion Vick, que é Coordenada e dirigida por Viviane Reis, umas das amigas mais íntimas do Humorista.

"Falar com humor é meu forte. Faço isso mostrando o meu dia a dia. Nos stories eu recebo muito retorno de que alegro e até saro as pessoas que estão tristes. Há muita gente que sofre com depressão, ainda mais nesta pandemia. Ver as pessoas felizes é o que me mantém. Ver pessoas felizes por me assistirem me faz seguir em frente", afirma o digital influencer.

Sávio é estudante de publicidade e propaganda e trabalha sua imagem profissionalmente desde 2018. Nestes dois anos já conquistou mais de 200 mil seguidores. E quando o assunto é divulgação, o influencer domina na criação e criatividade ao lado de seu produtor Luiz Moraes. Conheça um pouco mais sobre ele no Instagram @saviotout.

FONTE NG Produtora e Guilherme Gonçalves

