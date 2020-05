Savlon da ITC lança higienizador de mãos com preço menor do que um centavo

A ITC, o conglomerado líder de várias empresas da Índia, e sua marca de higiene líder Savlon é reconhecida por redefinir normas de forma consciente. Em um passo à frente inclusivo, a Savlon lança seu higienizador de mãos a um preço de apenas 0,6 centavos (menos de um centavo| INR 0,50 ou meia rúpia indiana). O higienizador de mãos Savlon em formato de sachê a esse preço o torna provavelmente o higienizador de mãos mais econômico do mundo disponível atualmente . O surto da COVID-19 é uma pandemia sem precedentes e em uma medida responsável, a Savlon introduziu o sachê higienizador de mãos para tratar das questões de acessibilidade, economia e disponibilidade . Projetado para uso único, o higienizador em sachê da Savlon é extremamente econômico e uma solução acessível de higienização fora de casa. Desenvolvido com a ajuda de líderes globais tais como a Givaudan, o higienizador em formato de sachê da Savlon reitera suas estritas normas de qualidade com esse produto de classe mundial. O preço econômico torna o sachê higienizador da Savlon quase tão barato quanto lavar as mãos.

Sameer Satpathy, executivo chefe da divisão de negócios de produtos de cuidados pessoais da ITC Limited, disse, "Estamos no meio de uma crise de saúde global sem precedentes e é imperativo acelerar nossos esforços na introdução de soluções inovadoras para ajudar na luta contra a pandemia. Medidas de precaução de higiene pessoal se tornaram agora uma necessidade familiar juntamente com o distanciamento social, para conter a disseminação deste contágio. O lançamento de provavelmente o higienizador de mãos de preço mais econômico do mundo em formato de sachê é um esforço para assegurar acesso amplo à higiene das mãos".

Ajit Pal, diretor regional para o Sul da Ásia da divisão de fragrâncias da Givaudan, acrescentou, "O nome Savlon significa confiança. A coerência com a qual a ITC mantém os vários atributos que a torna uma das melhores marcas de sua classe no mundo é verdadeiramente louvável. Nós da Givaudan nos sentimos privilegiados de termos sido parceiros na jornada sensorial da marca. O lançamento do higienizador da Savlon em um sachê de uso único, com preço incrivelmente baixo, é um principal marco na história da marca. Ele proporciona os mesmos padrões de qualidade e confiabilidade os quais a Savlon defende, mas, pela primeira vez, a um preço que o torna acessível para milhões de novos consumidores. O produto atende a uma importante necessidade de saúde e segurança e com esse lançamento a ITC fez realmente sua contribuição para uma causa nacional"

Para saber mais sobre a ITC visite o endereço: www.itcportal.com

