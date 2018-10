SBID y BE OPEN serán un enlace entre la formación creativa y la empresa

LONDRES, October 4, 2018 /PRNewswire/ --

BE OPEN, el fondo de pensamiento humanitario fundado por la filántropa y empresaria internacional Elena Baturina, y la Society for British & International Design (SBID) facilitarán el enlace importante entre educación creativa y empresa a través de su nueva competición 'Designed for Business'. En un intento por mostrar el talento emergente en cinco sectores creativos -arte, moda, diseño interior, diseño de producto y decoración interior-, la competición conecta a los estudiantes con 16 prestigiosos expertos de la industria, ofreciendo inspiración a través de sus distintas rutas al negocio.

El panel de jueces de la competición se reunió el 18 de septiembre para evaluar y nominar participantes, con los ganadores de la compañía anunciándose el 29 de octubre. Los cinco ganadores de la categoría recibirán 1.000 libras cada uno en la ceremonia de premios que se realizará en la Cámara de los Comunes el 29 de noviembre, cuando el ganador final se anunció y recibe un premio de 30.000 libras.

El prestigioso panel de jueces está formado por personalidades de compañías como Sebastian Conran Associates, Amazon UK, Christie's Education, John Lewis, Amara, HG Designworks, X+Q Art y VitrA.

Una selección de los jueces han dado una introducción a su propia ruta personal al negocio y ofrecido asesoramiento para los jóvenes creativos que empiezan sus pasos hoy.

Sam Hood, fundador y director creativo de Amara: "Descubrí mi pasión por los interiores más tarde en mi carrera. Esto me llevó a rediseñar mi propia casa, que convertí en una empresa, que dirigía inicialmente desde la mesa de la cocina, y luego en un local comercial. Pronto vimos la posibilidad de ser un comercio solo online, y ahí es cuando se lanzó oficialmente Amara.com".

Diana Celella, directora fundadora de The Drawing Room y directora general de SBID: "Mi consejo para un recién graduado sería escuchar y aprender de los diseñadores con experiencia. Para tener éxito en las industrias creativas tiene que sentir pasión por el diseño, ya que es más que un trabajo, lo abarca todo. Es necesario que viva, ame y respire el diseño".

Jane Hay, directora internacional de Christie's Education: "Sumérjase en el eje creativo de su ciudad, viva donde viven y trabajan las personas creativas e introdúzcase en su mundo. Pase seis meses escuchando conversaciones antes de que empiece a vender, y aprenderá mucho. Cualquier trabajo es mejor que ningún trabajo: se trata de estar ahí y ganar visibilidad".