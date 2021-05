SBS anuncia su presentación upfront virtual 2021: It Happens Here

MIAMI, 18 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) (OTCQX: SBSAA), la compañía de entretenimiento y multimedia de propiedad de hispanos y certificada por minorías líder en los Estados Unidos, anunció hoy su presentación upfront virtual 2021: It Happens Here ("Ocurre aquí"). A través de una serie de videos cuidadosamente seleccionados, los ejecutivos de SBS analizan cómo las experiencias digitales, de audio, de video y de música en vivo de relevancia cultural que ofrece la compañía han logrado captar la atención de los hispanos en los Estados Unidos por más de cuatro décadas, a la vez que constituye una compañía que sirve como trampolín para las carreras de muchas celebridades y artistas de la música latina.

Raúl Alarcon, presidente de SBS, declaró: "Ahora, más que nunca, es imperativo que las marcas tengan una estrategia de marketing para los medios hispanos a fin de hacer crecer sus negocios. Somos líderes en el desarrollo de contenido y experiencias multiplataforma relevantes desde el punto de vista cultural que conectan a nuestro público con sus raíces latinas y celebran su ascendencia. Si las marcas desean generar una auténtica conexión con nuestra comunidad, el mensaje es fuerte y claro: todo lo que respecta a la cultura y el entretenimiento latino ocurre aquí en Spanish Broadcasting System".

La presentación virtual It Happens Here de la compañía brindará a los espectadores mayor comprensión acerca del poder, el alcance, la distribución y el contenido de Spanish Broadcasting System y su portafolio multimedia, así como también las próximas oportunidades de integración de marcas en 2021-22 a través de soluciones multiplataforma innovadoras y escalables para llegar al diverso mercado latino.

"Conforme nos recuperamos y reconstruimos tras los desafíos derivados de la pandemia de la COVID-19, queremos también aprovechar esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la comunidad latina", comentó Albert Rodriguez, director de Operaciones de Spanish Broadcasting System. "Las iniciativas de empoderar, entretener y alentar a la comunidad latina radican en el núcleo de nuestra labor, y queremos que el mundo sepa que contamos con el liderazgo, el equipo, el contenido y la plataforma que efectivamente alcanzan y vinculan a más de 25 millones de latinos semanalmente".

"Nos enorgullece ser la única compañía multimedia poseída y operada por hispanos, como lo certifica el Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Minoritarios, y atender al grupo minoritario más numeroso del país, que representa el 18 % de la población de los Estados Unidos", sostuvo Elisa Torres, vicepresidenta ejecutiva de AIRE Radio Networks y SBS National Sales. "Somos los creadores de tendencias y las mentes creativas detrás de todo el contenido y la programación que abordan los matices culturales latinos, porque nosotros somos la audiencia. Si las marcas buscan alcanzar al segmento hispano con eficacia y autenticidad, queremos que sepan que eso "Ocurre aquí en SBS".

El concepto de "It Happens Here" ("Ocurre aquí") derivó del hecho de que SBS ha sido el hogar de muchas "primeras" experiencias para artistas, celebridades y auditores latinos por igual. La primera vez que Jennifer Lopez se presentó en vivo en su estado natal, Nueva York, fue en un mega concierto en Madison Square Garden. SBS fue una de las primeras estaciones en tocar la música de J. Balvin y Ozuna, y la primera vez que Luis Fonsi presentó en vivo su exitoso sencillo de estatus diamante, "Despacito", fue en la presentación upfront de SBS en 2019; la misma en que actuó Karol G, quien es ahora reconocida como una de las más importantes artistas femeninas de la música reggaeton. Los auditores a menudo llaman a las estaciones locales de SBS para comentar que su primer concierto en vivo de música latina fue un evento de entretenimiento de SBS, o que la primera vez que escucharon a sus artistas favoritos fue en su estación preferida de SBS.

"Desde megaestrellas como Julio Iglesias, Vicente Fernández, Camilo Sesto y José Luis Rodríguez hasta superestrellas de la actualidad como J. Balvin, Jennifer Lopez, Bad Bunny, Marc Anthony y Ozuna, hasta las estrellas desconocidas del mañana, estamos en extremo orgullosos de ser la plataforma de lanzamiento de algunos de los artistas más reconocidos de la música latina, un género definido como un sonido global", prosiguió Alarcón.

La presentación virtual 2021-22 de SBS "It Happens Here" se puede ver exclusivamente en www.ItHappensHereatSBS.com.

Acerca de Spanish Broadcasting System, Inc.

Spanish Broadcasting System, Inc. es una empresa hispana líder de medios que es propietaria y opera 17 estaciones de radio situadas en los principales mercados hispanos estadounidenses de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, San Francisco y Puerto Rico, y transmite en español los géneros musicales tropical, mexicano regional, adulto contemporáneo en español, Top 40 y de formato rítmico latino. SBS también opera AIRE Radio Networks, una plataforma de radio nacional que crea, distribuye y comercializa programación de radio destacada en español para más de 300 estaciones afiliadas que llegan al 95 % de la audiencia hispana de los Estados Unidos. SBS también es propietaria de MegaTV, una operadora de televisión con distribución por ondas, cable y satélite, con afiliadas en todos los Estados Unidos y Puerto Rico. SBS produce también conciertos y eventos en vivo y es propietaria de varios sitios web bilingües, entre ellos www.LaMusica.com, un destino en línea y aplicación móvil que ofrece contenido relacionado con música, entretenimiento, noticias y cultura latinas. Para obtener más información, visítenos en línea en www.spanishbroadcasting.com.

