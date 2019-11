SC9863A da UNISOC alimenta os últimos smartphones da Multilaser, os da série G da Multilaser

XANGAI, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Como a principal fornecedora global de chipsets para comunicações móveis e chipsets para IoT, a UNISOC anunciou hoje que sua plataforma TIGER SC9863A está alimentando três smartphones da Multilaser, o Multilaser G, o Multilaser G max e o Multilaser G Pro. Como um Octa-core, o SoC também dá suporte a aplicações de inteligência artificial. A plataforma SC9863A alavanca computação e aplicações de IA para disponibilizar uma excelente experiência do usuário.

O Multilaser G Pro tem uma tela de 6,1 polegadas U-Notch, HD+ IPS, com um coeficiente de aspecto de 18:9, 2GB de RAM, 32GB de ROM, capacidade da microSD card expansível para 128GB e bateria 4000 mAh. Funciona no sistema operacional Android 9.0 Pie e vem equipado com câmera dupla - de 13MP + 2MP e câmera frontal de 5MP, com inteligência artificial beautify e reconhecimento facial. O duplo design de ISP e recursos de processamento de imagem de alto desempenho, baseados na plataforma SC9863A, habilitam o Multilaser G Pro para fornecer embelezamento da face, tais como alisamento da pele, embranquecimento, alargamento dos olhos e levantamento da face.

O Multilaser G tem tela de 5,5 polegadas HD+ IPS, com coeficiente de aspecto de 18:9, 1GB de RAM, 16GB de ROM, capacidade da microSD card expansível para 128GB e bateria de 2700 mAh. Funciona no sistema operacional Android 9.0 Pie (Go edition) e vem equipado com câmera traseira - de 5MP.

Essa linha de produtos também inclui o Multilaser G Max, que tem tela de 6,0 polegadas HD+ IPS, com coeficiente de aspecto de 18:9, 1GB de RAM, 32GB de ROM, capacidade da microSD card expansível para 128GB e bateria de 3000 mAh e funciona no Android 9.0 Pie (Go edition). As duas edições têm câmera frontal + de 5MP, como IA beautify e reconhecimento facial. Ao incorporar computação de IA no embelezamento, o smartphone permite aos usuários tirar fotos com beleza natural.

Graças a algoritmos de IA da SC9863A, o Multilaser G pro ostenta um excelente desempenho em fotografias noturnas, beleza, eliminação de névoa, HDR e oferece reconhecimento inteligente de cena em tempo real, de forma que ela pode otimizar automaticamente parâmetros de fotografia em diferentes cenários, criando uma experiência de fotografia inteligente para os usuários. "Essa parceria reforça nossa busca por qualidade, ao fornecer alto desempenho a preços competitivos. A plataforma SC9863A da UNISOC reforça nossa estratégia de computação avançada", disse o gerente de produtos da Multlaser, Fabiano Favero.

"Estamos muito satisfeitos por poder manter a colaboração com a Multilaser, para ajudá-la a disponibilizar a melhor experiência do usuário aos consumidores", disse o vice-presidente-executivo da UNISOC, David Wu. "Integrada com múltiplas tecnologias avançadas, a SC9863A é a plataforma de chipset ideal para smartphones".

FONTE UNISOC Technologies

