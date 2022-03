Scala Data Centers celebra la llegada de Dell Technologies a su ecosistema digital

SÃO PAULO, 10 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Scala Data Centers, una plataforma de data centers hiper escalables sostenibles y fundada por DigitalBridge - holding de inversión en infraestructura digital -, anuncia una asociación estratégica con Dell Technologies en Brasil. Dell Technologies, una de las empresas de infraestructura de TI más grandes del mundo, eligió a Scala para alojar su demanda en la modalidad de colocation en los data centers SP1 y SP2, ubicados en São Paulo.

"Habilitamos la infraestructura necesaria para que socios importantes como Dell puedan vender sus servicios a través de nuestra plataforma de data centers de forma segura y altamente escalable", explica Cleber Braz, Vicepresidente de Ventas & Marketing de Scala.

A través de la plataforma de Scala, que cuenta con ultra conectividad, energía renovable y certificada para apoyar las expansiones de la infraestructura en escenarios a largo plazo, además de soporte completo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, Dell trae al mercado el ServicesSelect, que consiste en un conjunto de servicios de gestión y soporte de entornos de infraestructura de TI en la modalidad "as a service". Con más opciones para elección y ahorros, este tipo de contratación es una tendencia mundial, ya que facilita la complejidad de la transformación digital. La consultoría IDC prevé que para 2024, más del 75% de la infraestructura de borde se consumirá como un servicio, así como más de la mitad de la infraestructura de los DCs.

ServicesSelect permite que las empresas que buscan la digitalización o la trayectoria a la nube lleguen a este nivel de manera flexible, ágil y sencilla, tanto operativa como financieramente. La nueva oferta de Dell también apoya al cliente a potenciar sus resultados y enfocarse en sus objetivos comerciales por la calidad de los DCs, las tecnologías seleccionadas para su uso y la responsabilidad de TI transferida y asumida por los expertos de Scala y la propia Dell Technologies.

En este sentido, la búsqueda por el proveedor de DC es un paso importante en el proceso de oferta de la infraestructura gestionada. "Con Scala, hemos reducido las preocupaciones de los clientes sobre el entorno de TI, generando más ahorros debido a la transformación de sus presupuestos de CAPEX a OPEX, y una mayor innovación y eficiencia a sus negocios", señaló Christiano Lucena, Vicepresidente de Plataformas y Soluciones de Almacenamiento de Dell Technologies en Latinoamérica.

