Scaled Agile, Inc. anuncia ponencias, historias de clientes y panelistas invitados para la Cumbre Global SAFe® más grande hasta la fecha, a realizarse el 27 y 28 de octubre de 2020

Contando con una asistencia que se espera sea de más de 3.000 personas, el evento incluye la participación de más de 100 ponentes que ofrecerán discursos, charlas técnicas y cortos de entretenimiento, así como historias de clientes y entrevistas con representantes de FedEx, Nokia, Chevron, Allianz, Aegon Asset Management, NTT Data, American Express, y el Centro Espacial de Sistemas y Misiles de la Fuerza Aérea de los EE. UU.

Estas son algunas de las actividades programadas:

— Ponencia: Trial by Fire: Business Agility in 2020 con Dean Leffingwell, creador de SAFe y cofundador de Scaled Agile, Inc.

— Ponencia: Agile's Next Act: Creating the New Normal con Geoffrey Moore, autor de los best sellers "Cruzando el abismo" y "Zona para ganar".

— Ponencia: Growth is a Thinking Game: Becoming Customer-Centriccon Tiffani Bova, evangelista global de crecimiento de consumidores e innovación de Salesforce.

— Ponencia: Start Where you Are con Chris Gardner, emprendedor, filántropo, autor best seller y la inspiración de la aclamada película En Busca de la Felicidad.

— Panel: Your Future is Now - Perspectives on Next Generation Product Development Innovation con Dean Leffingwell, el Dr. Mik Kersten, Donald Reinertsen y Gene Kim.

— Entrevista a cliente con el director de sistemas de información de FedEx Rob Carter: Cómo SAFe y Business Agility ayudaron a FedEx a responder ante las oportunidades derivadas de la COVID-19.

— Entretenimiento: Experiencia de cocina con Carla Hall, chef estadounidense, celebridad de la televisión y conferencista motivacional.

Los asistentes que buscan asesoría con SAFe, formación o una plataforma de soluciones, podrán conectarse con más de 25 expositores patrocinadores entre los que se incluyen Accenture, Agile Hive, CGI, NTT DATA, Rally Software® - Broadcom y Targetprocess.

El registro ya está abierto en global.safesummit.com.

Acerca de Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc. es el proveedor de SAFe®, el marco líder mundial en agilidad empresarial. A través del aprendizaje y la certificación, una red internacional de socios y una creciente comunidad compuesta por más de 600.000 profesionales formados, Scaled Agile ayuda a las empresas a integrar la agilidad en su cultura para identificar y ofrecer valor a los clientes rápidamente, aprovechar oportunidades emergentes y mejorar resultados empresariales. Conozca más en scaledagile.com.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=y3634altbWg

FUENTE Scaled Agile, Inc.

Related Links

http://www.scaledagile.com



SOURCE Scaled Agile, Inc.