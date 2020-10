Scaled Agile, Inc. kondigt hoofdtoespraken, klantverhalen en panelleden aan voor de grootste Global SAFe® Summit ooit 27 - 28 oktober 2020

"Het landschap van uitdagingen en kansen verandert en de SAFe Summit ook", zei Chris James, CEO van Scaled Agile, Inc. "We plannen een geweldig wereldwijd virtueel evenement - met meer diverse sprekers, meer manieren om te netwerken en nog meer begeleiding en inspiratie - alles wat SAFe-leiders en professionals nodig hebben om met vertrouwen door de turbulente tijden van vandaag te navigeren."

Er worden meer dan 3.000 bezoekers verwacht en het evenement biedt meer dan 100 sprekers die toespraken, technische gesprekken en pauzes met amusement verschaffen, evenals klantverhalen en interviews met FedEx, Nokia, Chevron, Allianz, Aegon Asset Management, NTT Data, American Express en het US Air Force Space and Missile Systems Center.

De hoogtepunten zijn:

— Hoofdtoespraak: Vuurproef: Bedrijfsflexibiliteit in 2020 met Dean Leffingwell, bedenker van SAFe en medeoprichter van Scaled Agile, Inc.

— Hoofdtoespraak: Agile's volgende akte: Het creëren van het nieuwe normaal met Geoffrey Moore, bestsellerauteur van "Crossing the Chasm" en "Zone to Win."

— Hoofdtoespraak: Groei is een denkspel: Klantgericht worden met Tiffani Bova, wereldwijde klantengroei- en innovatie-evangelist bij Salesforce.

— Hoofdtoespraak: Begin waar je bent met Chris Gardner, ondernemer, filantroop, bestsellerauteur en de inspiratie voor de veelgeprezen film The Pursuit of Happyness.

— Panel: Uw toekomst is nu - Perspectieven op productontwikkelingsinnovatie van de volgende generatie met Dean Leffingwell, Dr. Mik Kersten, Donald Reinertsen en Gene Kim.

— Klantinterview met FedEx CIO, Rob Carter: Hoe SAFe en bedrijfsflexibiliteit FedEx hielpen te reageren op de gevolgen en kansen van COVID-19.

— Amusement: Kookervaring met Carla Hall, Amerikaanse chef-kok, televisiepersoonlijkheid en motiverende spreker.

Bezoekers die op zoek zijn naar SAFe-advies, training of platformoplossingen, kunnen in contact komen met meer dan 25 sponsor-exposanten, zoals Accenture, Agile Hive, CGI, NTT DATA, Rally Software® - Broadcom en Targetprocess.

Inschrijving mogelijk via global.safesummit.com.

