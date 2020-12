Scaled Agile, Inc. onthult SAFe® Enterprise, een premium abonnementsservice die ontwikkeld is om de flexibiliteit van bedrijven wereldwijd te helpen verduurzamen

"Voor het bereiken van duurzame flexibiliteit is de geconcentreerde inspanning van een heel bedrijf vereist", aldus Dean Leffingwell, de bedenker van SAFe. "Door het bieden van onbeperkte toegang tot de volledige suite van Scaled Agile's kennis- en trainingsbronnen, baant SAFe® Enterprise de weg tot succes vrij omdat SAFe binnen het hele bedrijf vrij gemakkelijk toepasbaar is. Met dit nieuwe abonnementsmodel krijgen bedrijven de tools die ze nodig hebben om een transformatie te starten, SAFe elke dag te gebruiken en de transformatie te laten voortduren."

"Het doet ons deugt te kunnen aankondigen dat CGI, een Scaled Agile Global Transformation Partner, een van de eerste abonnees zal zijn die gebruik zal maken van dit krachtige nieuwe platform", aldus Chris James, CEO van Scaled Agile. Steven Lacroix, Vice-President van CGI voegde toe: "CGI's investering in SAFe® Enterprise ondersteunt de manier waarop het bedrijf samenwerkt met de grootste en meest complexe organisaties door te investeren in lokale materiedeskundigen en medewerkers die opgeleid zijn in het implementeren van SAFe. Met deze investering kan CGI zijn klanten over de hele wereld helpen sneller waarde te leveren met een hogere kwaliteit."

Lees meer over wat het SAFe® Enterprise-abonnement inhoud op scaledagile.com/enterprise.

Over Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile, Inc., is de leverancier van SAFe®, 's werelds toonaangevende raamwerk voor zakelijke flexibiliteit. Door middel van educatie en certificering, een wereldwijd partnernetwerk en een groeiende gemeenschap van meer dan 700.000 getrainde professionals, helpt Scaled Agile bedrijven een flexibelere bedrijfscultuur te creëren, zodat ze snel de toegevoegde waarde voor klanten kunnen identificeren en leveren, nieuwe kansen kunnen verzilveren en bedrijfsresultaten kunnen verbeteren. Scaled Agile is een bijdragend lid van de Pledge 1% corporate philanthropy en community service, een beweging die zich inzet voor betere omstandigheden in de samenleving. Lees meer op scaledagile.com.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=jyoXfM5Cz74

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1346645/SAFe_Enterprise_Press_Release_Graphic_Final.jpg

