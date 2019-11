Scaled Agile lance une prévisualisation de SAFe® 5.0 entièrement axée sur l'agilité métier

« La mondialisation, les marchés à croissance rapide, la disruption, et le rythme sans précédent de l'innovation technologique contribuent tous aujourd'hui à la complexité de l'ère du numérique », a déclaré Dean Leffingwell, créateur de SAFe et président de Scaled Agile, Inc. « Il est de plus en plus clair que les business models existants, la hiérarchie organisationnelle, et l'infrastructure technologique sont aujourd'hui incapables de tenir le pas avec la rapidité avec laquelle les entreprises doivent s'adapter. SAFe 5.0 est une énorme avance qui équipe les entreprises pour entreprendre des initiatives d'agilité métier qui sont critiques pour le futur de l'entreprise. »

Grandes lignes de SAFe® 5.0 :

La focalisation sur la primauté du client et l'approche conceptuelle permet à l'organisation de comprendre le problème et de concevoir la solution adaptée

Une nouvelle orientation Measure and Grow (Mesurer et Croître) aide l'organisation à déterminer son état actuel d'agilité métier et d'identifier des étapes tactiques pour améliorer les résultats économiques et atteindre l'état futur désiré

Une nouvelle compétence Continuous Learning Culture (Culture d'apprentissage continu) fournit un ensemble de valeurs et de practices qui encouragent tous dans l'entreprise à apprendre continuellement —et innover—ensemble

Une nouvelle compétence Organizational Agility (Agilité organisationnelle) aide les équipes à optimiser leurs processus métier, développer la stratégie avec de nouveaux engagements clairs et décisifs, et s'adapter rapidement pour capitaliser sur de nouvelles opportunités

En s'étendant pour inclure les équipes d'entreprises, SAFe 5.0 permet à toutes les équipes d'une entreprise de participer à créer, livrer et soutenir des solutions commerciales innovantes

Un nouveau principe SAFe —Organize Around Value—(Organiser autour de la valeur) aide les entreprises à aligner leurs initiatives de développement autour de la chaîne de valeur de bout en bout complète

« Ceux qui maîtriseront la fourniture de logiciel à grande échelle définiront le paysage économique du vingt-et-unième siècle », a ajouté Dr. Mik Kersten, PDG de Tasktop et auteur du livre Project to Product. « SAFe 5.0 est une version monumentale qui, j'en suis convaincu, sera capitale pour aider d'innombrables organisations commerciales à réussir leur transition du projet au produit. »

« L'agilité métier concerne les gens et les interactions et la façon dont ils peuvent utiliser leurs expériences partagées pour faire jouer l'un contre l'autre afin de découvrir ce qui est le plus important, ce qui est le plus utile », a déclaré le Principal Agile Coach de British Airways, Tim Jackson. « Faites quelque chose de petit, faites-le correctement, finissez-le, ou faites assez pour savoir si ou non vous allez dans la bonne direction. La stabilité et l'exécution sont la clé de la réussite. »

Le site Web de prévisualisation SAFe 5.0 est disponible sur v5preview.scaledagileframework.com et les Questions fréquentes sur SAFe 5.0 sont disponibles sur support.scaledagile.com . Dates clés du lancement intégral :

SAFe 5.0 sera lancé intégralement en janvier 2020

Le site Web SAFe 4.6 restera disponible sur scaledagileframework.com jusqu'en janvier 2020

jusqu'en janvier 2020 Des cours SAFe 5.0 mis à jour offrant une formation complète et une certification sur les rôles et compétences SAFe seront disponibles en janvier 2020

À propos de Scaled Agile, Inc., fournisseur de SAFe®

Scaled Agile, Inc., est le fournisseur de SAFe®, le cadre de référence mondial pour l'agilité métier. Grâce à la formation et la certification, un réseau mondial de partenaires et une communauté grandissante de plus de 500 000 professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à introduire l'agilité à leur culture afin qu'elles puissent rapidement identifier et fournir de la valeur client, exploiter les opportunités émergentes et améliorer les résultats commerciaux. Scaled Agile est membre contributeur du mouvement de service communautaire et philanthropique d'entreprise Pledge 1%. Vous en saurez plus sur scaledagile.com .

