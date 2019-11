Scaled Agile präsentiert Vorschau von SAFe® 5.0 mit vollem Fokus auf den Einsatz von Business Agility

Die nächste Version des Framework geht über die IT hinaus, um das gesamte Unternehmen auf Strategie und Ausführung auszurichten

BOULDER, Colorado, 20. November 2019 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility, kündigte eine Vorschau auf SAFe® 5.0 für Lean Enterprises an. Die nächste Version von SAFe bietet signifikante Fortschritte in den Bereichen Strategie, Ausführung und Führungskompetenz, die ein Unternehmen benötigt, um innovative Geschäftslösungen schneller als der Wettbewerb zu liefern.