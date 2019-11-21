Scaled Agile представляет ознакомительную версию SAFe® 5.0 с полноценным акцентом на повышении оперативности бизнеса

Следуя подходу, согласно которому для обеспечения оперативности бизнеса все лица, задействованные в разработке решений, - руководители, технические специалисты, ИТ-эксперты, юристы, маркетологи, финансовые аналитики, служба поддержки, комплайенс-специалисты, служба безопасности и др., - должны использовать "экономичные" (Lean) и "гибкие" (Agile) методы, SAFe 5.0 предоставляет практическое руководство по внедрению принципов Lean-Agile в бизнес-среду.

"Глобализация, быстро изменяющиеся рынки, дестабилизация и беспрецедентные темпы технологических инноваций вносят свой вклад в сложность современной цифровой эпохи, - отметил создатель SAFe и глава правления Scaled Agile, Inc. Дин Леффингуэлл (Dean Leffingwell). - С каждым днем становится все очевиднее, что существующие бизнес-модели, организационная иерархия и технологическая инфраструктура попросту не способны обеспечить компаниям ту скорость, что необходима им для адаптации к стремительным изменениям. SAFe 5.0 представляет собой колоссальный шаг вперед в обеспечении предприятиям возможности реализовывать инициативы для повышения оперативности собственного бизнеса, что имеет критически важное значение для их будущего преуспевания".

Основные преимущества SAFe® 5.0:

Акцент на клиентоориентированности и дизайн-мышлении позволяет организациям лучше понимать проблему и создавать правильное решение

Новое руководство "Measure and Grow" (Измеряй и расти) помогает организациям анализировать текущий уровень оперативности бизнеса и определять тактические шаги, необходимые для улучшения экономических результатов и достижения желаемых масштабов

Новая компетенция "Continuous Learning Culture" (Культура непрерывного обучения) предоставляет систему ценностей и практические методы для поощрения всех сотрудников предприятия к непрерывному совместному обучению и новаторству

Компетенция "Organizational Agility" (Оперативность бизнеса) помогает командам оптимизировать собственные бизнес-процессы, развивать стратегии, принимая на себя четкие и решительные новые обязательства, а также быстро адаптироваться и использовать новые возможности

Охватывая все рабочие группы в масштабах предприятия, SAFe 5.0 предоставляет им возможность участвовать в создании, разработке и поддержке инновационных бизнес-решений

Новый принцип SAFe "Organize Around Value" (Организация процессов вокруг ценностей) содействует предприятиям в вопросах согласования стратегий развития с учетом комплексного и всеобъемлющего ценностного потока

"Определять экономический ландшафт ХХI столетия будут те, кто в совершенстве освоил процессы крупномасштабных поставок программного обеспечения, - прокомментировал генеральный директор Tasktop и автор книги Project to Product д-р Мик Керстен (Mik Kersten). - Релиз SAFe 5.0 - по-настоящему знаковое событие, и я уверен, что этот фреймворк сыграет ключевую роль в успешной реализации проектов очень многих предприятий".

"Оперативность бизнеса зависит от людей, их взаимодействия, а также способов, которыми они могут использовать общий опыт с тем, чтобы опередить друг друга в вопросах поиска самых важных и ценных вещей, - подчеркнул тренер руководства British Airways по оперативности бизнеса Тим Джексон (Tim Jackson). - Начинайте с малого и доводите каждое начинание до идеала или же делайте достаточно, чтобы быть уверенными в правильности выбранного направления. Стабильность и добросовестное исполнение - вот ключ к процветанию".

Ознакомительная версия SAFe 5.0 доступна на веб-сайте v5preview.scaledagileframework.com . Найти ответы на наиболее распространенные вопросы о SAFe 5.0 можно по ссылке: support.scaledagile.com . Основные даты, связанные с релизом полноценной версии:

Полноценный запуск SAFe 5.0 состоится в январе 2020 года

Веб-сайт SAFe 4.6 продолжит работу scaledagileframework.com до января 2020 года

до января 2020 года Обновленные курсы обучения основам SAFe 5.0 с последующей сертификацией специалистов по SAFe будут представлены в январе 2020 года

О компании Scaled Agile, Inc., провайдере фреймфорка SAFe®

Scaled Agile, Inc. является провайдером ведущего мирового фреймфорка SAFe®, ориентированного на повышение гибкости бизнеса. Посредством сервисов обучения и сертификации, глобальной партнерской сети и растущего сообщества, включающего свыше 500 000 квалифицированных специалистов, Scaled Agile помогает предприятиям наращивать эффективность собственной деятельности, превращая оперативность в понятную концепцию корпоративной культуры и создавая ценность для клиентов, извлекая выгоду из появляющихся возможностей и повышая результативность бизнеса. Scaled Agile является членом-спонсором корпоративной благотворительной инициативы и общественного движения Pledge 1%. Больше информации - на scaledagile.com .

Ресурсы:

Практические примеры использования SAFe

SAFe в новостях

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SOURCE Scaled Agile, Inc.