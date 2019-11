Scaled Agile prichádza s ukážkou programu SAFe® 5.0 so zameraním na podnikovú agilitu

„Globalizácia, rýchlo sa rozvíjajúce trhy, novinky a bezprecedentné tempo technologických inovácií prispievajú k zložitosti dnešného digitálneho veku," uviedol Dean Leffingwell, tvorca SAFe a prezident spoločnosti Scaled Agile, Inc. „Je čoraz jasnejšie, že existujúce obchodné modely, organizačná hierarchia a technologická infraštruktúra jednoducho nedokážu držať krok s tým, ako rýchlo sa musia spoločnosti prispôsobovať. SAFe 5.0 je obrovským pokrokom v posilnení spoločností pri podnikaní iniciatív v oblasti agility, ktoré sú rozhodujúce pre jej budúcnosť."

Kľúčové znaky platformy SAFe® 5.0:

Zameranie na zákazníka a celkový dizajn umožňuje organizácii pochopiť problém a navrhnúť správne riešenie

Poradenstvo zamerané na opatrenia a rast pomáha organizácii identifikovať aktuálny stav agility a naplánovať taktické kroky na zlepšenie ekonomických výsledkov a dosiahnutie požadovaného stavu

Nová kompetencia v oblasti kultúry kontinuálneho vzdelávania poskytuje súbor hodnôt a postupov, ktoré povzbudzujú každého v podniku, aby sa neustále učil a inovoval spoločne s ostatnými

Nová kompetencia organizačnej agility pomáha tímom optimalizovať svoje obchodné procesy, rozvíjať stratégiu s jasnými a rozhodnými novými záväzkami a rýchlo sa prispôsobovať s cieľom využiť nové príležitosti

Vďaka rozšíreniu o obchodné tímy umožňuje SAFe 5.0 všetkým v organizácii podieľať sa na tvorbe, navrhovaní a podpore inovatívnych obchodných riešení.

Nový princíp SAFe – Zameranie na hodnotu - pomáha podnikom zosúladiť rozvojové úsilie s celým hodnotovým tokom.

„Tí, ktorí zvládnu dodávku rozsiahleho softvéru, budú rozdávať karty na ekonomickej scéne dvadsiateho prvého storočia," uviedol Dr. Mik Kersten, generálny riaditeľ firmy Tasktop a autor knihy Project to Product. „SAFe 5.0 je revolučný produkt, ktorý bude, podľa môjho názoru, kľúčom k úspechu v obrovskom počte podnikových organizácií pri prechode od projektu k produktu."

„Podniková agilita je o ľuďoch a interakciách a o spôsobe, akým môžu využívať zdieľané skúsenosti na vzájomnú konkurenciu, aby objavili to najdôležitejšie a najcennejšie," uviedol Tim Jackson, hlavný tréner agility v British Airways. „Urobte niečo malé, urobte to správne, dokončite to, alebo urobte dosť pre to, aby ste vedeli, či idete alebo nejdete správnym smerom. Stabilita a realizácia sú kľúčom k prosperite."

Webová stránka s ukážkou SAFe 5.0 je k dispozícii na stránke v5preview.scaledagileframework.com a často kladené otázky ohľadne SAFe 5.0 sú k dispozícii na adrese at support.scaledagile.com . Kľúčové dátumy súvisiace s kompletným vydaním sú:

SAFe 5.0 vyjde v plnej verzii v januári 2020

Webová stránka SAFe 4.6 bude k dispozícii na scaledagileframework.com až do januára 2020

až do januára 2020 Aktualizované kurzy SAFe 5.0, ktoré poskytujú komplexné školenie a certifikáciu rolí a kompetencií v rámci SAFe, budú k dispozícii v januári 2020

Scaled Agile, Inc. je poskytovateľom SAFe®, popredného svetového rámca agility pre podniky. Vďaka vzdelávaniu a certifikácii, globálnej partnerskej sieti a rastúcej komunite s viac ako pol miliónom vyškolených odborníkov, dokáže Scaled Agile pomáhať podnikom integrovať agilitu do firemnej kultúry kvôli rýchlej identifikácii a možnosti poskytovať hodnotu pre zákazníka, využívať nové príležitosti a zlepšovať obchodné výsledky. Scaled Agile je prispievajúcim členom hnutia Pledge 1% firemnej filantropie a komunitných služieb. Viac informácií nájdete na scaledagile.com .

