Scaled Agile przedstawia wersję poglądową SAFe® 5.0 skupiając się na umożliwianiu elastyczności biznesu

– Globalizacja, szybko zmieniające się rynki, przełomy i bezprecedensowe tempo innowacji technologicznych przyczyniają się do skali złożoności dzisiejszej epoki cyfrowej – skomentował Dean Leffingwell, twórca SAFe i przewodniczący Scaled Agile, Inc. – Coraz wyraźniej widzimy, że dotychczasowe modele działalności, hierarchia organizacyjna i infrastruktura technologiczna nie mogą poradzić sobie z tempem zmian w przedsiębiorstwach. Struktura SAFe 5.0 jest ogromnym postępem, jeżeli chodzi o umożliwianie firmom podejmowania inicjatyw elastyczności biznesu kluczowych w ich przyszłości – dodał przewodniczący.

Najważniejsze funkcje SAFe® 5.0:

skupienie na kliencie w centrum i myślenie projektowe pozwala organizacjom na zrozumienie problemu i opracowanie odpowiedniego rozwiązania,

nowe wytyczne co do pomiarów i rozwoju pomagają organizacjom w określeniu bieżącego poziomu elastyczności biznesu i identyfikację kroków taktycznych pozwalających na poprawę wyników finansowych i osiągnięcie pożądanego stanu w przyszłości,

nowa kompetencja kultury ciągłego uczenia się jest źródłem wartości i praktyk, które zachęcają wszystkich w przedsiębiorstwie do wspólnego uczenia się i innowacji,

nowa kompetencja elastyczności organizacyjnej pomaga zespołom w optymalizacji procesów biznesowych, rozwijaniu strategii przez jasne i konkretne nowe zobowiązania oraz szybkiej adaptacji do nowych możliwości,

przez objęcie zespołów biznesowych struktura SAFe 5.0 umożliwia wszystkim zespołom w organizacji udział w tworzeniu, realizacji i wsparciu innowacyjnych rozwiązań biznesowych,

nowa zasada SAFe – organizowanie dookoła wartości – pomaga przedsiębiorstwom w dopasowaniu dążeń rozwojowych do pełnego przepływu wartości.

– Firmy, które opanują zapewnianie oprogramowania na dużą skalę będą nakreślać krajobraz gospodarczy dwudziestego pierwszego wieku – skomentował dr Mik Kersten, główny dyrektor wykonawczy Tasktop i autor książki „Project to Product". – SAFe 5.0 to ogromnie ważna wersja, która według mnie będzie kluczem dla niezliczonych przedsiębiorstw do sukcesu w odejściu od projektów na rzecz produktów – dodał specjalista.

– Elastyczność biznesowa opiera się na ludziach i interakcjach oraz sposobach, na które mogą wykorzystywać współdzielone doświadczenia do wspólnej pracy w celu odkrycia najważniejszych, najbardziej wartościowych elementów – skomentował Tim Jackson, British Airways Principal Agile Coach. – Wykonaj mały krok, wykonaj go poprawnie, skończ zadanie albo zrób tyle, żeby wiedzieć, czy idziesz w dobrym kierunku. Stabilność i realizacja są kluczowe w działaniu z powodzeniem – dodał ekspert.

Strona internetowa wersji poglądowej SAFe 5.0 dostępna jest pod adresem v5preview.scaledagileframework.com , natomiast najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat SAFe 5.0 można znaleźć na stronie support.scaledagile.com . Najważniejsze terminy dotyczące nowej wersji:

pełna publikacja SAFe 5.0 nastąpi w styczniu 2020 r.,

strona internetowa wersji SAFe 4.6 jest dostępna pod adresem scaledagileframework.com do stycznia 2020 r.,

do stycznia 2020 r., zaktualizowane kursy SAFe 5.0 zapewniające kompleksowe szkolenia i certyfikaty w zakresie funkcji i kompetencji SAFe będą dostępne w styczniu 2020 r.

O Scaled Agile, Inc., dostawcy SAFe®

Firma Scaled Agile, Inc., jest dostawcą SAFe®, wiodącej na świecie struktury na rzecz elastyczności biznesu. Poprzez naukę i certyfikację, globalną sieć partnerów i coraz większą społeczność ponad 500 000 wyszkolonych specjalistów Scaled Agile pomaga przedsiębiorstwom we wbudowywaniu elastyczności w kulturę korporacyjną. Dzięki temu klienci mogą szybko identyfikować i realizować wartość dla klientów, wykorzystywać pojawiające się możliwości i poprawiać wyniki biznesowe. Firma Scaled Agile jest aktywnym członkiem programu filantropii korporacyjnej i ruchu społecznego Pledge 1%. Więcej informacji można znaleźć na stronie scaledagile.com .

