Scandinavian Capital Markets revoluciona o forex de varejo

ESTOCOLMO, 19 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Nesta semana, a FinanceFeeds, uma importante publicação do setor de forex, fez uma pesquisa detalhada sobre a Scandinavian Capital Markets em Estocolmo, Suécia.

A ideologia da Scandinavian Capital Markets vai muito além da concorrência com as atuais corretoras de forex.

Com a orientação de dois profissionais externos de excelente reputação – Justin Hertzberg, CEO da Forest Park FX, um dos únicos Corretores de Apresentação (Introducing Broker – IB) que é membro da NFA na América do Norte, e Nathaniel Hansen, um dos principais analistas de dados sociais da The Socializers – a empresa está utilizando uma nova abordagem para relacionamentos em vez de publicidade e participação em conferências.

"Convidamos os profissionais e as pessoas em geral a visitar Estocolmo e ver o que está acontecendo na Suécia nesse período tão tumultuado no setor de forex", disse Arif Alexander Ahmad, sócio gerente.

"Uma de nossas metas é conduzir negócios de boa qualidade, fazer uma mudança conscienciosa, nos afastar da controvérsia relacionada a locais como Chipre e Malta, e incorporar gestores financeiros e corretores de apresentação privados de direitos em regiões onde uma combinação de regulamentações rígidas e corretores predatórios que não cumprem essas regulamentações está sufocando seus negócios de forex, para ajudá-los a continuar e a crescer no ecossistema sueco, mais amigável e livre de corrupção", explicou Ahmad.

A ideologia da Scandinavian Capital Markets é combinar o atendimento aos clientes de alta qualidade com sua plataforma de negociação exclusiva, tendo como base a cultura sueca. Acima de tudo, a empresa também aponta a importância de conhecer seus clientes e ter um relacionamento humano, o que é um importante diferencial em relação aos modelos de venda típicos no setor de FX de varejo.

A Suécia tem uma das melhores reputações do mundo nos quesitos segurança, transparência e neutralidade. A Scandinavian Capital Markets tem a aprovação da FSA sueca e trabalha com bancos suecos. Atualmente, não existe nenhum corretor de forex de STP (Straight Through Process – processamento de canal direto) varejista sueco, e por isso essa é uma grande oportunidade para aproveitar tudo que a Suécia representa.

"Esse novo modelo é muito melhor que o clássico modelo de FX de varejo em que os corretores e até mesmo os IBs se sentem intimidados, entregam uma pequena quantia e nunca mais voltam. Esse é o impasse atual entre os falsamente denominados call centers que ocultam identidades escusas e um atendimento de qualidade ao cliente e transparência total", disse Hansen.

Ahmad acrescentou, "Segundo o espírito da antiga cultura sueca, todos são iguais, e ninguém deve tentar ser outra pessoa".

"Trata-se de uma sociedade muito igualitária, não existe problema em ser rico, mas a ostentação é o oposto da Jantelagen, que fala de harmonia, igualdade, e da distribuição igualitária da riqueza para que não se possa comprar políticos ou instituições da mídia ou pessoas influentes, e que garante também que a classe média tenha muito conforto e segurança. As pessoas na Suécia simplesmente não têm medo de nada. Nesse país, todos são cuidados e as pessoas são tranquilas. Pretendemos cuidar dos nossos clientes da mesma forma que a Suécia cuida dos seus cidadãos – com atenção, integridade e uma visão de longo prazo".

Contato: Nathaniel Hansen, nathaniel@scmforex.com +46 (8) 44 68 5920, ramal 4000

Kistagången 16

164 40 Kista

Stockholm, Sweden

FONTE Scandinavian Capital Markets

Related Links

https://www.scmforex.com



SOURCE Scandinavian Capital Markets