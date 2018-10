Scania commande une nouvelle installation de H&D Wireless destinée à son Smart Factory Lab

STOCKHOLM, October 3, 2018 /PRNewswire/ --

H&D Wireless renforce son partenariat avec Scania en installant un nouveau système de positionnement intérieur GEPS destiné au concept de Smart Factory Lab de Scania, situé à Södertälje. Cette commande signifie que H&D Wireless peut apporter directement et avec succès des services supplémentaires dans son concept de flux et de flux de travail au sein des locaux du Smart Factory Lab.

GEPS for Industry (Griffin Enterprise Positioning Services), la solution propriétaire de H&D Wireless, permet aux entreprises manufacturières d'atteindre un niveau d'automatisation plus élevé. Le système favorise la numérisation et la visualisation des processus physiques, en utilisant le positionnement radio et l'intelligence artificielle (IA) pour identifier et suivre la gestion des matériaux, les goulots d'étranglement dans la production, le taux d'utilisation des ressources et les interruptions imprévues des machines, pour ne citer que cela. Il a pour objectif de réduire les coûts de fabrication, les délais d'exécution et le fonds de roulement.

« Nous nous réjouissons de la confiance que Scania ne cesse d'accorder à notre offre, ce qui nous permet de continuer à développer et à démontrer la valeur du système GEPS et des services que celui-ci fournit », déclare Pär Bergsten, PDG de H&D Wireless.

« Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec H&D Wireless, et puisque le nouveau Smart Factory Lab est étroitement lié à la production régulière, cela sera une source d'inspiration pratique pour nos responsables de production et de logistique », déclare Lars Hanson, chef de projet du Smart Factory Lab de Scania.

H&D Wireless AB est tenue de rendre publiques les présentes informations en vertu du règlement européen sur les abus de marché. Les informations ont été soumises pour publication, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessus, le 2 octobre 2018 à 8 h, heure d'Europe centrale.

À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de technologies et de services pour l'Internet des objets (IdO) et la localisation en temps réel (RTLS + GPS) avec les plateformes cloud Griffin et GEPS. H&D Wireless a été fondée en 2009 et est l'une des entreprises IdO suédoises les plus primées et à la croissance la plus rapide, avec plus d'un million de produits sans fil livrés à ce jour pour les applications IdO et M2M (machines à machines) dans le monde entier. L'entreprise développe et fournit des solutions pour la numérisation et l'optimisation des processus physiques dans l'industrie avec Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS ™) pour l'intelligence artificielle intégrée, ciblant ainsi « l'industrie 4.0 » et « l'usine intelligente ». Le 22 décembre 2017, H&D Wireless a été inscrite sur l'indice Nasdaq First North.

