Scania tilaa Smart Factory Labiin uuden asennuksen H&D Wirelessilta

H&D Wireless laajentaa yhteistyötään Scanian kanssa uudella Scanian Södertäljessä sijaitsevaan Smart Factory Labiin tehtävällä GEPS-sisäpaikannusjärjestelmäasennuksella. Tilaus tarkoittaa, että H&D Wireless voi esitellä työvirtakonseptinsa lisäpalveluja suoraan Smart Factory Labin tiloissa.

H&D Wirelessin omistama GEPS for Industry (Griffin Enterprise Positioning Services) -ratkaisu mahdollistaa tuotantotoiminnan laajemman automatisoinnin. Järjestelmä mahdollistaa fyysisten prosessien digitalisoinnin ja visualisoinnin; radiopaikannuksen ja tekoälyn (AI) avulla voidaan tunnistaa ja seurata materiaalienhallintaa, tuotannon pullonkauloja, resurssien käyttöastetta, laitteiston odottamattomia seisahduksia jne. Tarkoituksena on alentaa tuotantokustannuksia, lyhentää toimitusaikoja ja pienentää käyttöpääomaa.

"Olemme iloisia Scanian pitkäaikaisesta luottamuksesta, jonka ansiosta voimme kehittää GEPS-järjestelmää ja sen tarjoamia palveluja entisestään sekä esitellä niiden tuomaa lisäarvoa", sanoo H&D Wirelessin toimitusjohtaja Pär Bergsten.

"Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme H&D Wirelessin kanssa, ja koska hiljattain perustettu Smart Factory Lab liittyy läheisesti tavalliseen tuotantoon, yhteistyöstä tulee hyödyllinen inspiraation lähde tuotanto- ja logistiikkapäälliköillemme", sanoo Scanian Smart Factory Labin projektipäällikkö Lars Hanson.

EU:n markkinoiden väärinkäyttödirektiivi velvoittaa H&D Wireless AB:n ilmoittamaan nämä tiedot. Yllä mainittu yhteyshenkilö luovutti tiedot julkaistaviksi 2.10.2018 kello 8.00 CET.

Tietoja H&D Wirelessistä:

H&D Wireless on ruotsalainen esineiden internetin (IoT) ja tosiaikaisen paikannuksen (RTLS+GPS) pilvipalvelujärjestelmätuottaja, joka tarjoaa Griffin- ja GEPS-tuotteita. H&D Wireless perustettiin vuonna 2009, ja se on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista ja eniten palkituista IoT-yrityksistä. Se on tähän mennessä toimittanut yli miljoona langatonta tuotetta IoT- ja M2M-ratkaisuihin ympäri maailmaa. Yhtiö kehittää ja toimittaa teollisuuden fyysisten prosessien digitalisointi- ja optimointiratkaisuja Griffin Enterprise Positioning Servicen (GEPS™) avulla käyttäen sisäänrakennettua tekoälyä teollisuus 4.0:n ja älytehtaiden tarpeisiin. H&D Wireless listautui Nasdaq First North -pörssiin 22.12.2017.

