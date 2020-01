Scheich Ahmed bin Mohammed bin Raschid Al Maktum zeichnet 10 Gewinner aus 8 Ländern beim 2. Mohammed bin Raschid Al Maktum Global Water Award aus und stellt die Water Aid Foundation der VAE vor

Die Auszeichnung für kleine Projekte in der Kategorie „Innovative Projekte" geht an die GivePower Foundation aus den USA für ihre BLU Drop Solar Water Farm. Boreal Light aus Deutschland erhält den zweiten Preis für ihr WaterKiosk-Projekt. Auf den dritten Platz kommen International Business Ventures aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) in Partnerschaft mit Zero Mass Water aus den USA für ihr gemeinsames Platinum Heritage (PH) Source-Oasis-Projekt.

Die Khalifa Universität der VAE erhält den Preis für innovative Forschung & Entwicklung in der Kategorie der nationalen Institutionen für das Niedrigkosten-Entsalzungsprojekt, bei dem ein Destilliergerät in Verbindung mit einem solaren Schwerkrafts-Wärmeaustauscher zum Einsatz kommt.

In der Kategorie der internationalen Institutionen erhält die Liquinex Group aus Singapur den ersten Preis für ihr kompaktes Wasseraufbereitungssystem. Plasma Waters aus Chile kommt auf den zweiten Platz für ihr „Innovation with Purpose" Projekt. Das Maji-Projekt Maji aus Ghana gelangt mit seinem Solar-Kiosks-Projekt auf den dritten Platz.

Der „Innovative Individual" Preis in der Jugendkategorie wird an zwei Einzelpersonen verliehen, zum einen an Jan Radel aus Deutschland für sein Projekt „Drinking Water for Malambo" und zum anderen an Muhammad Wakil Shahzad für sein solares 24/7-Entsalzungsprojekt.

