Schivo erwirbt Supreme Screw Products inc.

Stärkt Position als führendes Unternehmen im Bereich medizinischer und biowissenschaftlicher Technologien

WATERFORD, Irland, 8. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Schivo gab heute die Übernahme von Supreme Screw Products, Inc. („SSP") mit Sitz in Plainview, New York, einen führenden Anbieter von Präzisionsbearbeitung, Laserbearbeitung und Montageservice für den Medizintechnikmarkt, bekannt. Seit der Gründung im Jahr 1963 hat SSP ein beständiges Wachstum erzielt, indem es neuartige technische Lösungen für komplexe Kundenanforderungen anbietet, gepaart mit einem angeborenen Fokus auf Kundenerfahrung und pünktlichen Service. SSP wird von Misha Migdal, Präsident und CEO, geleitet und operiert von zwei Einrichtungen in Plainview, New York, aus.

„Misha und das Supreme-Team haben sich einen hervorragenden Ruf in der Branche erarbeitet, indem sie gemeinsam mit den Kunden komplexe technische Herausforderungen angehen und innovative Fertigungsprozesse anbieten. Ich freue mich sehr, Misha Migdal und das Supreme-Team in der Schivo-Familie willkommen zu heißen", sagt Graham Reeves, CEO von Schivo. „Kulturell gesehen teilen wir beide die Leidenschaft, Kunden mit bahnbrechenden Technologien in Verbindung mit außergewöhnlicher Qualität und Service zu bedienen. Darüber hinaus unterstreicht die jüngste Investition in eine beeindruckende zusätzliche 2.800 Quadratmeter große Anlage das Engagement von SSP für seine Mitarbeiter und Kunden und bietet einen großartigen Ort, um unsere wachsenden Geschäftsanforderungen zu erfüllen."

„Das SSP-Team und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Schivo. Dieser Zusammenschluss erweitert unsere Fähigkeit, innovative medizinische OEMs auf der ganzen Welt mit anspruchsvollen Präzisionskomponenten und -baugruppen zu beliefern. Schivo und SSP verfügen zusammen über Fähigkeiten, die in der Lieferkette für medizinische Geräte unübertroffen sind. Wir freuen uns darauf, mit Graham und dem gesamten Schivo-Team ein wirklich bemerkenswertes Unternehmen aufzubauen", so Misha Migdal, Präsident von Supreme.

Diese Akquisition wird Schivos Entwicklungs- und Fertigungspräsenz stärken, die technischen Fähigkeiten verbessern und die Kundenpartnerschaften vertiefen. Die beiden Produktionsstätten von SSP in Plainview, New York, werden die Präsenz von Schivo in Irland ergänzen. SSP wird die bestehenden Fähigkeiten von Schivo für die minimal-invasive Chirurgie und die Life-Sciences-Märkte durch die Hinzunahme von Mikrobearbeitungs-, Laserbearbeitungs- und Montagetechnologien ergänzen. Die Kunden profitieren von der Zusammenarbeit mit einem einzigen bewährten Partner, der ein breiteres Spektrum an Lösungen anbietet und in der Lage ist, ihre Anforderungen sowohl global als auch lokal zu erfüllen.

Informationen zu Schivo

Schivo ist ein OEM Contract Manufacturing Partner mit über 25 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von komplexen Komponenten, Unterbaugruppen und Instrumenten für weltweit führende Unternehmen im Bereich Life Sciences.

Unsere vertikal integrierten Fertigungskapazitäten umfassen: Mikrobearbeitung, Fertigung, Beschichtung, elektromechanische Unterbaugruppen, komplette Reinraummontage sowie Gehäusedesign und -verifizierung. Wir unterstützen unsere Kunden von der frühen Konzeptphase über das Prototyping bis hin zu allen Fertigungsstufen. Egal ob Sie einzelne Teilkomponenten oder komplette Produktkonstruktionen benötigen, Schivo ist der perfekte Partner, um Ihr Produkt schnell und effizient auf den Markt zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.schivomedical.com .

SOURCE Schivo