Schlechtes Wochenende für illegale Buchmacher, während legale Online-Wetten in den USA neue Höchststände erreichen.

- Michigan etabliert sich schnell als der am stärksten frequentierte Staat für legale Sportwetten am ersten Wochenende, basierend auf Geolocation-Transaktionsdaten

- Virginia und Michigan fügten zusammen über 400.000 neue Konten an ihrem ersten Wochenende hinzu

- Legale Online-Wetten stehen nun 70 Millionen Erwachsenen in 17 Staaten zur Verfügung und bieten verantwortungsvolle Spielmaßnahmen, Verbraucherschutz und Steuereinnahmen

- Sieben weitere Staaten haben heute Zugang zu legalen Wetten als noch vor einem Jahr

LAS VEGAS, 25. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Am vergangenen Wochenende wurden Rekordumsätze bei legalen US-Online-Glücksspielen und Sportwetten verzeichnet. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die US-Verbraucher die regulierte US-Industrie bevorzugen und sich von den illegalen, ungeschützten Offshore-Buchmacher-Geschäften der Vergangenheit abwenden. Es bedeutet auch, dass die Einnahmen, die einst in den illegalen Markt flossen, nun in den Gemeinden verbleiben, in denen diese Wettenden leben.

Nach Daten von GeoComply wurden am diesjährigen NFL Conference Championship-Wochenende mehr als 30 Millionen Geolocation-Transaktionen* in 17 US-Bundesstaaten (einschließlich des District of Columbia) aufgezeichnet, eine Steigerung von 260 % gegenüber dem gleichen Wochenende im Jahr 2020. GeoComply ist der führende Anbieter von Geolocation-Compliance-Technologie, die von der Online-Glücksspielindustrie genutzt wird, um den Standort von Wettern zu verifizieren.

Zwei neue Bundesstaaten, Michigan und Virginia, haben pünktlich zu den Spielen am Wochenende den legalen Betrieb aufgenommen. Allein aus diesen Märkten kamen 7,5 Millionen Transaktionen von über 400.000 Konten, was 25 % des Gesamtvolumens auf dem US-Markt ausmacht. Die Hinzufügung von Michigan und Virginia trug dazu bei, dass die Transaktionen* an einem Wochenende mit vielen Sportereignissen auf ein neues Allzeithoch stiegen.

„Hunderttausende von Menschen in Michigan und Virginia haben am vergangenen Wochenende zum ersten Mal legale Online-Wetten platziert", sagte Seth Palansky, Vice President of Corporate Social Responsibility bei Conscious Gaming. „Dies zeigt, dass Amerikaner illegale Webseiten und den Buchmacher an der Straßenecke verlassen werden, um ihr Vertrauen in Unternehmen zu setzen, die verantwortungsbewusst sind, robusten Verbraucherschutz und verantwortungsvolle Glücksspielmaßnahmen bieten."

Darüber hinaus bleiben die Steuergelder, die zuvor von illegalen Glücksspielanbietern abgeschöpft wurden, nun in den Vereinigten Staaten; sie kommen den Regierungen der Bundesstaaten und den Steuerzahlern zugute und schaffen wirtschaftliches Wachstum. Im Jahr 2020 hat das legale Online-Glücksspiel in den USA hunderte von Millionen an Steuergeldern für kassengeplagte Bundesstaaten generiert.

Da immer mehr Staaten versuchen, verschiedene Formen von Internet-Glücksspiel und Sportwetten zu legalisieren und zu regulieren, engagiert sich Conscious Gaming, eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die von GeoComply gegründet wurde, für technologische Innovationen, die Verbraucher schützen, Programme für verantwortungsvolles Spielen stärken und Selbstausschlussprogramme effektiv und universell machen.

„Während die Branche wächst, ist es wichtig, dass sie sich weiterhin dem Schutz von Problemwettern verpflichtet fühlt und zusätzliche Prozesse einführt, um sicherzustellen, dass das Wachstum effektiv und verantwortungsvoll bewältigt werden kann", fügte Palansky hinzu.

Conscious Gaming hat PlayPause geschaffen, ein innovatives Multi-State-Repository, das es Verbrauchern ermöglicht, sich selbst von Online-Wetten auszuschließen. Außerdem können andere verbotene Personen (Sportler, Trainer, Angestellte usw.) einfach zur Datenbank hinzugefügt und von Wetten ausgeschlossen werden. PlayPause arbeitet daran, Verbraucher besser zu schützen, Silos aufzubrechen und den Informationsaustausch zwischen staatlichen Regulierungsbehörden, Betreibern und Sportligen zu fördern. PlayPause verhindert, dass gefährdete Spieler oder verbotene Personen wetten können, unabhängig davon, wo sie sich befinden, anstatt nur innerhalb der aktuellen Staatsgrenzen, wie es jetzt der Fall ist.

*Daten beinhalten GeoComply Geolocation-Transaktionen von regulierten US-Online-Glücksspielen und Online-Sportwetten in CO, D.C., DE, IA, IL, IN, MI, MT, NV, NH, NJ, OR, PA, RI, TN, VA und WV.

Ein Bild zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier: http://bit.ly/US-Legal-Online-Betting

Informationen zu Conscious Gaming

Conscious Gaming ist eine philanthropische Organisation, die sich dafür einsetzt, fortschrittliche Technologie zu nutzen, um Initiativen für soziale Verantwortung voranzutreiben. Conscious Gaming hat es sich zur Aufgabe gemacht, fortschrittliche Technologien und Erkenntnisse zu nutzen, um die soziale Verantwortung von Unternehmen innerhalb unserer und der Gemeinden unserer Partner zu stärken. Wir arbeiten mit Glücksspielbetreibern, Aufsichtsbehörden, Interessenvertretungen für verantwortungsvolles Spielen, Akademikern und Behandlungsexperten zusammen, um Verbraucher besser zu schützen und verantwortungsvolles Spielen zu fördern. Für weitere Informationen über Conscious Gaming, besuchen Sie bitte: www.consciousgaming.org

