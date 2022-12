Schlüsselkriterien für einen erfolgreichen iGaming-Partner - SOFTSWISS gibt Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage bekannt

GZIRA, Malta, 21. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Transparente Zusammenarbeit, erstklassiger Kundenservice, prompte Kommunikation und eine Vielzahl von Spielen sind im Jahr 2022 die wichtigsten Merkmale bei der Auswahl eines iGaming-Anbieters. Das sind die Erkenntnisse, die im Rahmen einer umfassenden Kundenumfrage für SOFTSWISS, ein führendes innovatives Technologieunternehmen für iGaming, gewonnen wurden.

SOFTSWISS unveils the results of the iGaming industry survey Major criteria for choosing an iGaming partner Most important characteristics of the Online Casino Platform

Die Umfrage wurde von Juli bis Oktober 2022 vom führenden Marktforschungsinstitut Kantar Ukraine im Auftrag von SOFTSWISS durchgeführt, um ein tieferes Verständnis über die iGaming-Branche zu erlangen, die wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines Casino-Plattform-Anbieters zu ermitteln und den Grad der Kundenzufriedenheit mit der SOFTSWISS Casino Platform im Vergleich zu Konkurrenzprodukten zu beurteilen.

PORTRÄT DES ERFOLGREICHEN IGAMING-ANBIETERS

Im Jahr 2022 sind die wichtigsten Merkmale eines iGaming-Partners die folgenden:

Transparente Zusammenarbeit

Dienstleistungen und Produkte, die die Bedürfnisse Ihres Unternehmens erfüllen

Unterstützung bei Maßnahmen zur Einkommensgenerierung

Sofortige Lösung technischer Probleme und Reaktion

Flexibilität bei der Absprache über die Bedingungen der Zusammenarbeit

„Der Anbieter ist heutzutage in der Tat Ihr Finanzpartner" – diese Aussage ist auf der Wichtigkeitsskala nach oben geklettert. Diesmal stimmten 93 % der Betreiber für die Bedeutung dieses Kriteriums, gegenüber 63 % im Jahr 2021.

In Bezug auf die persönliche Note sind Aspekte, die den Entscheidungsfindungsprozess beeinflussen, nach Ansicht der SOFTSWISS-Kunden:

Bietet einen erstklassigen Service

Unkomplizierte und prompte Kommunikation mit Managern

Aufmerksamkeit gegenüber jedem Kunden

Die geringste Priorität haben Merkmale wie der Status eines iGaming-Marktführers, der positive Effekt der Zusammenarbeit auf das Image des Betreibers und der Einfluss des Anbieters auf die Entwicklung der Unterhaltungs- und Glücksspielbranche.

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass jeder zweite Kunde seit mehr als drei Jahren mit SOFTSWISS zusammenarbeitet, und das Unternehmen wird im Allgemeinen als langjähriger Partner mit Fachwissen in der Unterhaltungsbranche und ausgezeichnetem Verständnis des Marktes beschrieben.

Vitali Matsukevich, Chief Operating Officer bei SOFTSWISS, kommentiert die Umfrageergebnisse wie folgt: „Die Verschiebung der Präferenzen der Betreiber hin zu Flexibilität bei der Zusammenarbeit, Unternehmensrentabilität und hochwertiger Kommunikation zeigt, dass ein hochwertiges Softwareangebot allein nicht ausreicht, um der iGaming-Anbieter Nummer Eins zu sein. Betreiber benötigen mehr High-Touch-Engagement und strategische, partnerschaftliche Interaktion. Im Jahr 2023 werden wir unseren Kunden weiterhin das Vertrauen, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit geben, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft auszubauen."

KUNDENMEINUNG: EIGENSCHAFTEN DER СASINO-PLATTFORM

Zu den entscheidenden Merkmalen einer Online-Casino-Plattform – dem Kernprodukt für den Start eines iGaming-Projekts – zählten die Befragten:

Vielfalt an Spielanbietern

Flexibilität der Bonuseinstellungen

Spielerauswertung

Unterstützung verschiedener Zahlungssysteme

Einstellungen für Werbeaktionen

Die Kriterien „Verwaltung von Zahlungssystemen" und „Unterstützte Währungen" blieben in diesem Jahr für die Betreiber gleichermaßen wichtig.

Die Befragten schenkten der Finanzberichterstattung und der Lizenzierung mehr Bedeutung, was vor allem auf die wachsende Zahl der regulierten Märkte zurückzuführen ist. Da dieser Trend in Zukunft voraussichtlich noch stärker werden wird, wird die Lizenzierung auch weiterhin Punkte machen, da sie erhebliche Wettbewerbsvorteile für die Branchenakteure mit sich bringt.

SOFTSWISS IM VERGLEICH ZU DEN MARKTANFORDERUNGEN FÜR IGAMING

Bei der Bewertung ihrer Zufriedenheit mit der SOFTSWISS Casino Platform wiesen die Betreiber auf die technischen und funktionalen Vorteile hin. 86 % der Befragten gaben ein positives Feedback von 7-10 Punkten, während 14 % der Betreiber weniger als 7 Punkte gaben. Insgesamt erzielte die Plattform 7,6 Punkte von 10, was 0,2 Punkte über dem Ergebnis von 2021 liegt.

Kunden wählen die SOFTSWISS Casino Platform aufgrund ihrer erweiterten Liste von Spielanbietern, Lizenzen und unterstützten Währungen. Darüber hinaus wiesen die Befragten auf eine unkomplizierte und prompte Kommunikation mit den Kundenbetreuern von SOFTSWISS hin.

Darya Avtukhovich, Head of SOFTSWISS Casino Platform, fasst die Analyse der Umfrageergebnisse wie folgt zusammen: „Bis heute hat das Team hinter der SOFTSWISS Casino Platform fast 400 erfolgreiche Projekte gestartet, was dieses Produkt zum größten und aussagekräftigsten Angebot im Portfolio des Unternehmens macht. Seit 2021 ist die Zahl der hochzufriedenen Betreiber gestiegen. Dies ist ein starker Ansporn für das Team, neue bahnbrechende Produktaktualisierungen zu entwickeln und das Zufriedenheitsniveau auf eine neue Stufe zu heben."

In Bezug auf das Service-Support-Niveau hat SOFTSWISS seine Konkurrenz um 1,6 Punkte auf einer 10-Punkte-Skala übertroffen, was 0,4 Punkte mehr als im Jahr 2021 ist.

WICHTIGE ERKENNTNISSE

Die Prioritäten der Kunden bei der Auswahl von Geschäftspartnern und Casino-Plattform-Produkten ändern sich aufgrund allgemeiner Geschäfts- und Branchentrends. Deutlich mehr Aufmerksamkeit wird nun der vertrauensbasierten und schnellen Kommunikation, der partnerschaftlichen Flexibilität sowie dem unerschütterlichen Engagement für erstklassigen Service beigemessen. Was die Produkterwartungen angeht, suchen Betreiber nach einer Vielfalt an Spielportfolios, Gamification-Tools und -Funktionen, der Verfügbarkeit verschiedener Zahlungssysteme und einer umfassenden Analyse in den Bereichen Finanzen und Kundenverhalten.

„Um die Markenposition von SOFTSWISS als führendem Technologieunternehmen für iGaming zu stärken, müssen wir die Marktbedürfnisse von morgen vorhersehen. Kundenbefragungen bilden die Grundlagen für das Erreichen dieses Ziels. Wir sind stolz darauf, dass wir es in diesem Jahr geschafft haben, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und ihre Zufriedenheit zu steigern. Tiefgehende Marketingforschung wird zu unserer alljährlichen Tradition und wir werden auch in Zukunft dem Markt Brancheneinblicke mitteilen", kommentiert Valentina Bagniya, Chief Marketing Officer bei SOFTSWISS.

Informationen zu SOFTSWISS

SOFTSWISS ist ein internationales iGaming-Unternehmen, das zertifizierte Softwarelösungen für die Verwaltung von Glücksspiel-Betrieben anbietet. SOFTSWISS besitzt mehrere Glücksspiellizenzen und bietet iGaming-Lösungen aus einer Hand. Im Jahr 2013 war SOFTSWISS das weltweit erste Unternehmen, das eine Bitcoin-optimierte Online-Casino-Lösung einführte.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1972809/SOFTSWISS_1.jpg

Infografik – https://mma.prnewswire.com/media/1972810/SOFTSWISS_2_Infographic.jpg

Infografik – https://mma.prnewswire.com/media/1972811/SOFTSWISS_3_Infographic.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1556004/SOFTSWISS_Logo.jpg

