Schneider Electric accélère sa stratégie de développement durable et arrive en tête du classement des entreprises les plus durables au monde établi par Corporate Knights

Cette annonce coïncide avec l'obtention par Schneider Electric de la première place du classement annuel des « 100 entreprises les plus durables au monde » par Corporate Knights , entreprise canadienne de médias et de recherche qui élabore des classements et des évaluations de produits financiers basés sur les performances en matière de durabilité d'entreprise. C'est la première fois de son histoire que l'entreprise obtient cette place. Alors que Schneider était à la 29e place de ce classement l'année dernière, son bond jusqu'à la tête du classement représente une reconnaissance extérieure des engagements précoces et soutenus de Schneider Electric pour relever les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cela met également en lumière la transformation de l'entreprise en un fournisseur de solutions numériques pour la durabilité et l'efficacité énergétique.

« Le cœur de notre stratégie consiste à articuler notre entreprise et nos activités autour du développement durable. Les clients, collaborateurs, partenaires et investisseurs n'ont jamais accordé autant d'importance aux critères ESG qu'aujourd'hui. Schneider relève ces défis depuis déjà longtemps et nous continuons de poursuivre des objectifs ambitieux pour notre entreprise, pour nos clients et partenaires, déclare Jean-Pascal Tricoire, Président Directeur général de Schneider Electric. Lors du lancement de notre premier baromètre développement durable en 2005, nous étions parmi les premiers à adopter les critères ESG. Ces engagements ne peuvent toutefois pas se limiter à des actes ponctuels. C'est pourquoi nous renforçons les nôtres tous les trois ans. Chacun de nous, individus, entreprises privées ou pouvoirs publics, peut œuvrer à préserver l'environnement et à bâtir une société plus inclusive. Nos nouveaux engagements définissent les prochaines étapes de notre contribution à cet égard. »

Le nouveau programme Schneider Sustainability Impact (SSI), qui s'étendra de 2021 à 2025, représente une accélération significative des objectifs antérieurs. Il repose sur six engagements à long terme qui doivent tous contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. Ces engagements sont les suivants : Agir avec détermination pour le climat, utiliser efficacement les ressources, agir dans le respect de nos Principes de Confiance, garantir l'égalité des chances, mobiliser toutes les générations, soutenir les communautés locales.

« La capacité et la volonté de travailler à un monde plus vert et équitable n'est pas seulement une responsabilité morale : c'est également du bon sens économique, déclare Olivier Blum, Directeur général stratégie et développement durable de Schneider Electric. L'année 2020, marquée par le COVID-19, une série de catastrophes liées au climat et le cinquième anniversaire de l'Accord de Paris sur le climat, a renforcé l'urgence d'agir. Elle a également intensifié la volonté de nos clients d'accélérer leur propre transition vers un monde plus sobre en carbone. Nos solutions peuvent aussi les aider à atteindre leurs objectifs. »

Onze objectifs concrets, à réaliser d'ici 2025, sous-tendent ces engagements. Et, pour la toute première fois, les leaders de plus de 100 marchés sur lesquels Schneider opère vont également fixer des objectifs locaux pour répondre aux besoins prioritaires de leurs communautés.

Programme Schneider Sustainability Impact 2021-2025 :

Reconnu fréquemment dans des classements clés pour ses accomplissements en matière de développement durable, Schneider continuera à rendre compte de ses performances extra-financières sur une base trimestrielle, comme elle le fait depuis le lancement de son premier baromètre développement durable en 2005.

L'année dernière a marqué pour Schneider le renforcement de sa feuille de route carbone, son adhésion au « The Climate Pledge », la première émission d'obligations durables en actions lié à des critères ESG par une entreprise, sa présence pour la 10e année consécutive dans la liste « A » du Corporate Disclosure Project (CDP) pour la transparence et l'action environnementales, ainsi que parmi les 50 champions du rapport du Financial Times sur les meilleures entreprises en matière de diversité.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la stratégie de développement durable de Schneider et sa 1re place dans le classement des 100 entreprises les plus durables au monde de Corporate Knights.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de votre efficacité.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

Découvrez Life Is On

Rapport sur le développement durable

Suivez-nous sur : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Blog

Hashtags : #LifeIsOn #Sustainability #ESG #OurImpact

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1424946/Schneider_Electric_French.jpg

Related Links

https://www.se.com



SOURCE Schneider Electric