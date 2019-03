Schneider Electric et Planon annoncent une collaboration stratégique

PARIS, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes et Planon, une entreprise leader sur le marché des logiciels de gestion immobilière et de gestion d'installations, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration future pour le développement d'une plate-forme unique au sein de laquelle s'effectuera la convergence entre d'une part des données en temps réel sur les bâtiments et des analyses basées sur l'Intelligence artificielle, et d'autre part des réponses qui génèreront des workflows à l'usage des exploitants et occupants d'immeubles et des prestataires de services avec lesquels ils travaillent.

« Schneider Electric se réjouit d'annoncer cette collaboration avec Planon qui renforce encore davantage notre position en tant que fournisseur de premier plan dans le secteur des solutions destinées au marché de l'immobilier », a déclaré Michael Sullivan, Président Buildings Segments, Schneider Electric. « Cette première solution développée en commun réunira nos expertises réciproques pour aider les propriétaires d'immeubles, les occupants, les prestataires de services immobiliers, les gestionnaires d'actifs et les gestionnaires d'installations à rentabiliser davantage leurs portefeuilles immobiliers, en s'appuyant sur les informations clés que la solution EcoStruxure Building Advisor recueille pour ensuite les transmettre à l'application Planon Universe, de façon à pouvoir trouver rapidement des réponses face aux événements impactant les infrastructures des bâtiments ».

« Notre collaboration avec Schneider Electric nous aidera à apporter encore plus de valeur à nos clients en leur permettant de gérer en temps réel les événements impactant les infrastructures de leurs bâtiments, en leur donnant les moyens de prédire les défaillances, en leur indiquant les opérations de maintenance à réaliser et en les conseillant d'une manière proactive sur les actions permettant de renforcer leur efficacité », a expliqué Pierre Guelen, PDG Planon.

À propos de Planon

Planon édite des logiciels innovants qui aident les entreprises propriétaires et les occupants de biens immobiliers à optimiser la performance de leur environnement de travail en simplifiant les processus métier et en rationalisant les coûts.

planonsoftware.com

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'énergie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider est le leader incontesté dans la Gestion électrique – Moyenne tension, Basse tension et Energie sécurisée, et dans les Systèmes d'automatismes. www.schneider-electric.com

