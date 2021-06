Schneider Electric investit dans la société Operation Technology, Inc. (« ETAP ») afin de promouvoir l'électrification intelligente et écologique

ETAP est une entreprise de gestion de l'énergie et de solutions d'ingénierie spécialisée dans la modélisation, la simulation, la conception, la planification, la surveillance, le contrôle, la formation des opérateurs, l'optimisation et l'automatisation des systèmes électriques. La plateforme numérique jumelle intégrée d'ETAP offre la meilleure gamme de solutions d'entreprise. En tant que seul logiciel à fort impact de sa catégorie, ETAP est un leader du marché et de la technologie depuis plus de 35 ans, fournissant les solutions d'entreprise les plus complètes, fiables et les plus utilisées par plus de 10 000 entreprises dans les domaines de la production, de la transmission, de la distribution, de l'industrie, du transport, des centres de données et des systèmes électriques basse tension.

L'investissement d'ETAP complète le portefeuille existant de logiciels de Schneider pour les systèmes électriques. Sa technologie sera intégrée à la plateforme unique de Schneider, basée sur le cloud, pour la conception et l'exploitation de systèmes électriques critiques, à l'aide de solutions de modélisation, de conception, de simulation prédictive en temps réel et d'exploitation pilotées par des logiciels indépendants des vendeurs. Cela contribuera à la numérisation du cycle de vie de bout en bout et permettra d'améliorer l'efficacité, la durabilité et la résilience pour un public et une clientèle plus large.

Les clients et partenaires mondiaux des industries hybrides et des processus critiques, des centrales et réseaux électriques, des centres de données, des chemins de fer et des aéroports bénéficieront de capacités de modélisation, de conception et de maintenance préventive améliorées, favorisant une meilleure intégration des énergies renouvelables, des micro-réseaux, des piles à combustible et des technologies de stockage des batteries.

Un avenir plus efficace et à faible émission de carbone commence par une conception intelligente

D'ici 2040, le monde de l'électricité sera profondément différent : la part de l'électricité dans tout ce que nous faisons doublera, pour atteindre au moins 40 % de la consommation finale d'énergie ; et six fois plus d'électricité sera produite à partir des énergies solaire et éolienne (source : AIE). Les systèmes de distribution électrique doivent se dématérialiser pour soutenir la transition énergétique. La solution combinée permettra d'améliorer les performances des systèmes électriques, de la modélisation à la conception, en passant par l'exploitation, afin d'améliorer les performances des actifs du réseau, ce qui permettra d'économiser jusqu'à 20 % des dépenses d'investissement totales (CapEx).

Stimuler la numérisation du cycle de vie de bout en bout sur ses marchés cibles

En rationalisant numériquement les systèmes critiques complexes, l'offre conjointe Schneider Electric et ETAP permettra :

d'optimiser le processus de production de systèmes électriques grâce à des modèles de conception standardisés, indépendants des fournisseurs et spécifiques aux applications, des modèles de données et des bibliothèques de produits compatibles avec le jumelage numérique

de protéger le personnel et les équipements opérationnels contre les arcs électriques, les surtensions et les surchauffes

d'améliorer le temps de fonctionnement du système, d'anticiper les pannes et de protéger les charges critiques grâce à une maintenance préventive et prédictive

de faciliter l'ajout d'énergies renouvelables, de micro-réseaux, de piles à combustible et de technologies de stockage sur batteries

L'intégration de la plateforme EcoStruxure™ Power Design de Schneider Electric et des solutions de conception de logiciels électriques d'ETAP permettra d'étendre leur portée sur des plateformes d'exploitation multi-fournisseurs à des millions d'actifs connectés à travers des applications de systèmes électriques à forte consommation d'énergie et à mission importante.

Après les récents investissements stratégiques du Groupe dans IGE+XAO et ALPI, cela renforce encore les capacités uniques de Schneider Electric en matière de jumelage électrique et de logiciels dans les secteurs de l'énergie, des réseaux électriques et des missions critiques, favorisant ainsi la durabilité, l'efficacité et la résilience tout au long du cycle de vie de CapEx à OpEx.

ETAP continuera à fonctionner en tant que fournisseur de logiciels indépendant, tandis que ses solutions renforceront la position de Schneider Electric en tant qu'acteur majeur dans le domaine de la conception, de l'exploitation et de la maintenance électriques.

Jean-Pascal Tricoire, Président et Directeur Général de Schneider Electric, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'ETAP à bord. Nous partageons une passion pour la numérisation de la conception électrique et la rationalisation de chaque étape du cycle de vie d'une installation électrique, de la conception à la construction, à l'exploitation et à la maintenance. Nos deux entreprises se préparent à un monde qui sera intelligent et écologique, en devenant de plus en plus numérique et électrique. En unissant nos forces à ETAP, nous entrons dans un nouveau chapitre de la distribution électrique avancée, avec plus de numérisation à l'échelle mondiale et de nouveaux outils pour permettre à nos clients et partenaires de prendre des décisions éclairées et d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et de durabilité. »

M. Farrokh Shokooh, fondateur et PDG d'ETAP, a déclaré :

« Nous sommes extrêmement heureux de rejoindre Schneider Electric, une entreprise mondiale de confiance et respectée. Nous sommes stimulés par les synergies qui permettront de réunir les technologies et l'expertise d'ETAP et de Schneider au service de nos clients. Désormais, ETAP est encore mieux positionnée pour offrir une plateforme jumelée, numérique, électrique et intelligente avec des solutions intégrées pour aider nos clients dans de multiples industries à accélérer leur productivité et à augmenter leur efficacité pour la planification, l'automatisation, l'exploitation, l'optimisation et la gestion de leurs systèmes électriques. »

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider, notre objectif est de donner à chacun le pouvoir d'utiliser au mieux son énergie et ses ressources, en rapprochant le progrès et la durabilité partout dans le monde. Nous appelons ce concept Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour la durabilité et l'efficacité.

Nous favorisons la transformation numérique en intégrant des technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, des services, des logiciels, des commandes et des produits du point d'arrivée au Cloud, tout au long du cycle de vie. Cela permet une gestion intégrée des entreprises, pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous sommes des défenseurs des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat passionnés par nos valeurs : intégration, sens et valorisation.

