Schneider Electric lance la gestion du cycle de vie des réseaux du futur à Enlit Europe

MILAN, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, désignée entreprise la plus durable au monde par l'indice Global 100 de Corporate Knights en janvier 2021, estime que l'électricité est l'énergie qui permet la décarbonation la plus rapide grâce à la combinaison d'énergies renouvelables et de solutions numériques pilotées par logiciel. Les réseaux bidirectionnels intelligents - ou réseaux du futur – sont le seul moyen de réaliser la transition énergétique, en permettant au monde de réduire de moitié ses émissions d'ici à 2030 par l'élimination de 10 Gt de CO2 par an et ainsi respecter la trajectoire des 1,5°C. Les réseaux du futur rendent cela possible en combinant de multiples sources d'énergie renouvelable décentralisée et locale de manière sûre, fiable, résiliente et efficace tout en évitant les pertes d'énergie liées à la transmission et à la distribution.

Alors que la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique s'intensifie, Schneider Electric propose de nouvelles solutions logicielles innovantes conçues pour apporter au réseau une plus grande flexibilité grâce aux énergies renouvelables propres et distribuées (Électricité 4.0), maximiser la fiabilité et la résilience, et améliorer l'efficacité opérationnelle de la gestion des réseaux. La production décentralisée est l'avenir, avec un potentiel de 167 millions de foyers et 23 millions d'entreprises dans le monde qui pourraient produire leur propre énergie propre d'ici 2050. Une étude commune Schneider Electric - Bloomberg New Energy Finance (BNEF) montre ainsi que le solaire est une opportunité majeure sous-exploitée. Ces déploiements débloqueront des avantages majeurs en matière de décarbonation, mais la conception des politiques et des tarifs est essentielle pour les concrétiser.

Ouvrir la voie à la décennie

Toutes les voies vers la décarbonation reposent sur les GRD qui gèrent l'infrastructure essentielle à la transition énergétique. Seule une refonte du réseau axée sur les données permet la « révolution du prosommateur » – la capacité des consommateurs et des entreprises à produire leur propre énergie renouvelable grâce à l'énergie solaire et aux micro-réseaux et à revendre l'excédent au réseau – sur laquelle nous comptons tous pour décarboner les plus gros émetteurs de CO2, notamment les bâtiments, le résidentiel et les transports individuels. Avec les logiciels et les services EcoStruxure Grid, Schneider vise à équiper les services publics de distribution de solutions de collecte, de gestion et d'analyse avancée des données qui permettent au numérique d'accélérer le dur labeur de la décarbonation.

« Les dix prochaines années seront connues sous le nom de « décennie électrique », promettant un avenir à faible émission de carbone, alimenté par un approvisionnement fiable et résilient en électricité renouvelable, intelligente et propre, que nous appelons Électricité 4.0. Cependant, cela n'est possible que si nous investissons dans une infrastructure bidirectionnelle de réseau intelligent capable de répondre à la croissance de la demande en électricité propre et à celle de l'offre de production renouvelable décentralisée fournissant de l'énergie au réseau, déclare Frédéric Godemel, Directeur général Power Sytems & Services de Schneider Electric. Aujourd'hui, les GRD sont véritablement au coeur de la transition énergétique. Nous devons les encourager et leur donner les moyens nécessaires pour investir dans des solutions de réseau numérique. »

« Une refonte du réseau axée sur les données permettra de débloquer la révolution des prosommateurs nécessaire pour décarboner notre économie et notre société, et apportera aux GRD une flexibilité du côté de la demande. Pas seulement le réseau lui-même, mais tout ce que le réseau alimente, y compris les bâtiments, les industries et la mobilité », a-t-il ajouté.

Les réseaux du futur - permis par la numérisation et les logiciels

Aujourd'hui, Schneider Electric est fier d'annoncer de nouvelles capacités puissantes qui aident les opérateurs de réseaux à minimiser le risque de pannes, à gérer la flexibilité de l'offre et de la demande, et à améliorer l'efficacité opérationnelle et énergétique.

· Réponse aux événements majeurs : la dernière version d'EcoStruxure™ ADMS de Schneider Electric offre aux services publics de nouvelles capacités pour faire face aux effets du changement climatique : baisse de la fiabilité, augmentation des dépenses et multiplication des coupures de courant. EcoStruxure™ ADMS offre désormais davantage d'outils pour améliorer le temps de réponse aux pannes et la capacité d'anticiper les incidents et d'assurer de manière proactive une qualité d'énergie constante grâce à une plus grande automatisation du réseau. Ces nouvelles capacités préparent le système d'un service public à atténuer les événements majeurs, lui permettant d'assurer la sécurité des clients et des communautés, tout en maintenant une qualité et une fiabilité élevées de l'approvisionnement.

· Gestion active et flexibilité du réseau : EcoStruxure DERMS fournit à la gestion active du réseau la capacité d'identifier et de coordonner les limites de fonctionnement supérieures et inférieures des ressources énergétiques distribuées (DER) afin de permettre une plus grande Flexibilité du réseau. La dernière version de EcoStruxure™ DERMS de Schneider analyse si le calendrier de sortie des DER souhaité ou les limites d'exportation et d'importation sont conformes à la capacité du réseau à court terme. DERMS vérifie le fonctionnement planifié des DER par rapport aux limites thermiques des sections du réseau et des transformateurs, au flux inverse autorisé et aux contraintes de sous/surtension. Si une violation est détectée, l'application établit un nouveau programme de production des DER ou des limites d'exportation et d'importation, afin d'atténuer les problèmes éventuels du réseau et maintenir sa capacité à fournir une bonne qualité et un bon service à tous les clients.

· Efficacité opérationnelle avancée : EcoStruxure Power Automation System fournit une facilité de maintenance pour des programmes d'exploitation et de maintenance plus efficaces en tant que collecteur de données de maintenance prédictive et basée sur l'état pour les applications basées sur le cloud, ainsi que des capacités avancées d'inventaire du système et de gestion de base.

Ces nouvelles capacités, font partie du portefeuille intégré de bout en bout de logiciels et de services de Schneider Electric qui aident les opérateurs de réseau à gérer le cycle de vie du réseau afin d'assurer la numérisation, l'optimisation et l'automatisation pour la flexibilité, l'efficacité, la résilience et la réduction des risques.

De plus, Schneider a récemment étendu sa gamme d'appareillages verts et numériques primés avec RM AirSeT™, un véritable changement de stratégie pour décarboner le réseau et contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique, en remplaçant le gaz à effet de serre SF6 par la l'utilisation de l'air pur et l'interruption par le vide.

Un positionnement unique pour créer de la valeur

Au début de l'année, Schneider a complété son portefeuille unique de logiciels pour la gestion de l'énergie et des automatismes par des investissements dans ETAP et OSIsoft. Ses solutions de modélisation, de conception, de simulation prédictive en temps réel et d'exploitation axées sur les fournisseurs permettent une conception unique basée sur le cloud et une exploitation cyber-sécurisée des systèmes électriques critiques. Cela permet de numériser le cycle de vie de bout en bout et d'améliorer l'efficacité, la durabilité et la résilience pour un public et une clientèle plus larges.

Ces solutions sont conçues pour favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables, des micro-réseaux, des piles à combustible et de la technologie de stockage par batterie en rationalisant numériquement les systèmes critiques complexes.

