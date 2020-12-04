Scholars at Risk 表彰被囚禁的維吾爾族學者 Rahile Dawut，以及發佈有關全球學術自由的新報告
Dec 04, 2020, 05:25 ET
紐約2020年12月4日 /美通社/ -- Scholars at Risk 是致力保護學術自由的非牟利組織，宣佈了 2020 年「Courage to Think」（勇於思考）獎項得主及發佈了年度《Free to Think》（自由思想）報告，藉此慶祝組織成立 20 週年。獎項和報告均在該組織的虛擬全球會議中首次亮相，這項活動至今在全球被觀眾觀看 2,126 次。
今年的「Courage to Think」（勇於思考）獎頒發給 相信目前被囚禁於中國的人類學家 Rahile Dawut 博士。2017 年 12 月， 維吾爾族文化研究專家 Dawut 博士於從所在的新疆維吾爾自治區前往北京的途中失蹤。該獎項 由 Dawut 博士的女兒 Akida Pulat 代領。
《Free to Think 2020》（自由思想 2020）識別與攻擊高等教育社區有關的趨勢。這包括香港和中國大陸為爭取自由而進行的持續鬥爭；印度民族主義執政黨對持不同政見的學者和學生的鎮壓；COVID-19 疫情給全球高等教育界施加的壓力。
疫情對高等教育產生了許多獨特且可能持久的影響，包括暫停面對面教學、與轉為網上教學相關的挑戰、試圖限制有關該病毒的研究和資訊流、攻擊批評政府 COVID-19 應對措施的學術聲音，以及利用大學目前處於的劣勢來針對和破壞大學。
儘管如此，大學在記錄和研究 COVID-19 危機中發揮著核心作用。Scholars at Risk 執行董事 Robert Quinn 說：「大學是有潛力帶領世界擺脫這場危機的空間之一，這令社會支援和保護高等教育，以及可自由開展學術和科學工作變得更重要。」
作為一個全球性網絡，Scholars at Risk 呼籲所有信奉自由的人士協助號召釋放被囚禁的學者，為受威脅的高等教育機構學者提供住處，與希望獲得學術自由的學生和學者分享《Free to Think 2020》（自由思想 2020），協助他們表達意見，以及竭盡所能貢獻來支援其集體努力。請立即採取行動。
Scholars at Risk
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SOURCE Scholars at Risk