Scholars at Risk reconoce a la académica uigur Rahile Dawut, actualmente encarcelada, y publica un nuevo informe sobre la libertad académica global

NUEVA YORK, 4 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Scholars at Risk (Académicos en riesgo), una organización sin fines de lucro dedicada a proteger la libertad académica, celebra su 20.° aniversario con el anuncio de su premio Courage to Think 2020 (Valor de pensar 2020) y el lanzamiento de su reporte anual Free to Think (Libre de pensar). Ambos comenzaron en la conferencia global virtual del grupo, un evento que hasta la fecha tuvo 2.126 visitas en todo el mundo.

El premio Courage to Think lo recibió la Dra. en antropología Rahile Dawut, de quien se cree que actualmente es prisionera en China. En diciembre de 2017, la Dra. Dawut, experta en estudios de la cultura uigur, desapareció mientras viajaba desde su base en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang rumbo a Pekín. El premio fue aceptado por la hija de la Dra. Dawut, Akida Pulat.

Free to Think 2020 identifica tendencias relacionadas con ataques a comunidades de educación superior. Estas tendencias incluyen la lucha continua por la libertad en Hong Kong y China; una represión contra académicos y estudiantes disidentes por parte del partido nacionalista gobernante en India; y presiones sobre las comunidades de educación superior en todo el mundo como resultado de la pandemia de COVID-19.

La pandemia está causando impactos únicos y probablemente duraderos en la educación superior, incluyendo la suspensión de las operaciones presenciales y desafíos asociados con el cambio a la instrucción en línea, intentos de restringir la investigación y el flujo de información relativos al virus, ataques a las voces académicas críticas de las respuestas del gobierno a la COVID-19, e intentos de atacar e interrumpir las universidades, aprovechando sus vulnerabilidades actuales.

Sin embargo, las universidades tienen un papel central en la documentación e investigación de la crisis de COVID-19. Según Robert Quinn, director ejecutivo de Scholars at Risk, "las universidades se encuentran entre los espacios con el potencial de sacar al mundo de esta crisis, por lo que es aún más importante que la sociedad apoye y proteja la educación superior y la libertad de realizar actividades académicas y trabajo científico".

Como red global, Scholars at Risk llama a todos los que creen en la libertad a ayudar a buscar la liberación de los académicos encarcelados, cuidar a académicos amenazados en instituciones de educación superior, compartir Free to Think 2020 para dar voz a los estudiantes y académicos que exigen libertad académica y apoyar sus esfuerzos colectivos contribuyendo de la manera que sea posible. Por favor, actúe hoy.

