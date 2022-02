SCHOLLE IPN ANNONCE SON ACQUISITION PAR SIG POUR FORMER UNE SOCIÉTÉ D'EMBALLAGE DE PREMIER PLAN

Fondée en 1853 et ayant son siège à Neuhausen, en Suisse, SIG est un fournisseur de premier plan de systèmes et de solutions d'emballage carton aseptique. L'entreprise travaille en partenariat avec ses clients pour offrir aux consommateurs du monde entier des produits alimentaires et des boissons de manière sûre, durable et abordable. La technologie unique de SIG et sa capacité d'innovation exceptionnelle lui permettent d'offrir à ses clients des solutions de bout en bout destinées à des produits différenciés, des usines plus intelligentes et des emballages connectés, le tout pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs. Le développement durable fait partie intégrante de SIG, qui utilise son approche Way Beyond Good pour créer un système d'emballage alimentaire à impact net positif.

Une fois fusionnée, la nouvelle société emploiera près de 8 000 personnes sur 69 sites de vente et de fabrication dans le monde entier. L'équipe servira des clients de premier ordre sur six continents. Leur technologie commune et leurs capacités de recherche et développement dans le domaine des substrats de papier renouvelable, de l'extrusion de films, du moulage par injection et des équipements de remplissage sont soutenues par un état d'esprit industriel 4.0 et une volonté de devenir le premier partenaire de l'emballage durable sur Terre.

Samuel Sigrist, PDG de SIG, a déclaré à propos de la fusion de ces entreprises : « L'acquisition de Scholle IPN consolide la position de SIG en tant que leader mondial des emballages innovants et durables pour les produits alimentaires et les boissons. Elle est conforme à notre stratégie d'expansion géographique et catégorielle, accompagnée de gains de parts sur les principaux marchés. En procurant des avantages évidents aux clients, aux consommateurs et à l'environnement, nous créerons de la valeur pour les actionnaires. »

La fusion de SIG et de Scholle IPN accroît leur exposition collective à des marchés finaux résilients et en pleine croissance. Le portefeuille de SIG, qui comprend des solutions d'emballage carton durables pour produits alimentaires et boissons, sera élargi pour inclure les caisses-outres et les sachets à bec de Scholle IPN destinés aux clients du commerce de détail, des institutions et de l'industrie.

Laurens Last, président et propriétaire de Scholle IPN, a déclaré : « Je suis enthousiaste quant à l'avenir de l'entreprise issue de la fusion, et je me réjouis de notre innovation commune, car SIG continuera à développer des substrats et des solutions d'emballage qui sont à la pointe de la durabilité. » M. Last sera proposé à l'élection du conseil d'administration de SIG lors de l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra le 7 avril 2022.

Ross Bushnell, président et PDG de Scholle IPN, continuera à diriger les activités de Scholle IPN et rejoindra le conseil d'administration du groupe SIG dès la conclusion de la transaction. M. Bushnell a déclaré : « SIG et Scholle IPN sont des entreprises très complémentaires en ce qui concerne l'approche du marché et l'importance de la durabilité de nos produits. Je pense que la combinaison de l'esprit d'entreprise, de la réactivité au marché et des capacités de R&D communes nous permettra d'accélérer les innovations pour nos clients et de consolider notre leadership collectif sur le marché des solutions d'emballage durables - en particulier dans les offres aseptiques et monomatériaux qui sont essentielles en matière d'emballage dans l'économie circulaire.

La transaction devrait être conclue avant la fin du troisième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.scholleipn.com ou https://www.sig.biz/en

###

À PROPOS DE SCHOLLE IPN

Scholle IPN est un leader mondial de solutions complètes d'emballage flexibles comme les films protecteurs, les composants ergonomiques et les équipements de remplissage et de scellage de pointe pour les caisses-outres et les sachets. Grâce à son approche complète de solutions d'emballage, Scholle IPN est capable de concevoir, fabriquer et distribuer rapidement des solutions d'emballage uniques à des clients qui fournissent chaque année à leurs consommateurs des milliards de portions de produits liquides. www.scholleipn.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1737962/ScholleIPN_SIG_acquisition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193656/Scholle_IPN_Logo.jpg

SOURCE Scholle IPN