Scholle IPN annonce un partenariat stratégique avec le recycleur de plastique chimique OBBOTEC

Grâce à ce partenariat, les deux entreprises travailleront à l'élaboration et à l'essai de nouvelles méthodes de recyclage chimique, en mettant l'accent sur les emballages flexibles tels que les sachets et les caisses-outres. Plus précisément, les avancées d'OBBOTEC en matière de méthodes intégrées d'hydro-pyrolyse et d'extraction sélective du plastique permettent d'apporter des solutions uniques au problème croissant de la gestion des déchets plastiques et de la circularité minimale des emballages en plastique.

Ross Bushnell, président et directeur général de Scholle IPN, a déclaré que : « L'équipe de Scholle IPN se concentre sur la fourniture durable de films, de composants et d'équipements pour l'emballage flexible de liquides. Pour ce faire, nous concevons nos produits dans le respect des principes clés de l'économie circulaire : réduction à la source, réutilisation des matériaux et recyclage », poursuit M. Bushnell. « L'industrie de l'emballage a encore beaucoup à faire pour parvenir à une véritable circularité, mais nous pensons que la technologie et les processus utilisés par OBBOTEC nous aideront à nous améliorer considérablement dans ce domaine et, par voie de conséquence, à faire des progrès positifs en ce qui concerne notre impact sur le climat et les ressources de la Terre. »

Wouter van Neerbos, président d'OBBOTEC, s'est exprimé sur les méthodes de recyclage utilisées par les deux entreprises : « OBBOTEC est le pionnier de deux technologies qui changent la donne, à savoir SPEX et Hydrocat. Avec la technologie SPEX (extraction sélective de plastique), nous utilisons un processus de dissolution pour assurer un recyclage circulaire. Nous créons un système de transformation du plastique en plastique en utilisant des matériaux PE et PP, ce qui permet d'obtenir des rendements de haute qualité tout en utilisant un minimum d'énergie tout au long du processus. Notre méthode de recyclage SPEX peut même traiter les matériaux les plus difficiles, tels que les plastiques mélangés, les films multicouches, les stratifiés et les feuilles, en transformant à nouveau le matériau obtenu en granules de plastique presque vierges. »

M. Van Neerbos poursuit en expliquant la technologie Hydrocat d'OBBOTEC : « La technologie Hydrocat est un procédé d'hydrocraquage de troisième génération qui transforme un mélange de déchets biologiques et plastiques en distillats tels que le gas-oil à usage maritime (MGO) et le pétrole brut naphta. La technologie Hydrocat nous permet de récupérer des produits qui auraient normalement terminé leur course dans des décharges et à les transformer en produits combustibles utilisables. »

M. Bushnell résume les prochaines étapes du partenariat : « Scholle IPN et OBBOTEC ont commencé à partager des données scientifiques importantes et vont bientôt lancer des essais communs qui permettront d'appliquer ces technologies passionnantes à une large gamme de films et de composants. L'analyse qui en résultera permettra aux deux entreprises de développer des solutions de nouvelle génération qui permettront d'évoluer véritablement vers une économie circulaire dans le domaine des emballages flexibles. »

Pour plus d'informations sur les emballages flexibles de Scholle IPN, consultez le site www.scholleipn.com .

Pour plus d'informations sur les technologies de recyclage d'OBBOTEC, consultez le site www.obbotec.nl

À PROPOS DE SCHOLLE IPN

Scholle IPN est un leader mondial de solutions complètes d'emballage flexibles comme les films protecteurs, les composants ergonomiques et les équipements de remplissage et de scellage de pointe pour les caisses-outres et les sachets. Grâce à son approche complète de solutions d'emballage, Scholle IPN est capable de concevoir, fabriquer et distribuer rapidement des solutions d'emballage uniques à des clients qui fournissent chaque année à leurs consommateurs des milliards de portions de produits liquides. www.scholleipn.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1577487/Scholle_IPN_OBBOTEC.jpg

Related Links

http://www.scholleipn.com



SOURCE Scholle IPN