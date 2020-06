Scholle IPN annonce une nouvelle marque corporative

NORTHLAKE, Illinois, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le leader mondial des solutions d'emballage flexible, Scholle IPN, a annoncé aujourd'hui un changement de marque majeur pour refléter les efforts de l'entreprise ciblant les emballages durables.

Au sujet de ce changement d'image, le PDG de Scholle IPN, Ross Bushnell, s'est exprimé ainsi : « Il s'agit d'une période vraiment passionnante pour le groupe Scholle IPN et pour notre équipe à travers le monde. D'innombrables opportunités nous attendent en matière de solutions durables et de pointe conçues pour les différentes gammes de films, de composants et d'équipements. Nous estimons que notre marque devrait refléter avec plus de précision ces formidables opportunités et nous sommes ravis de lancer la nouvelle campagne de marque en cette période. »

Bushnell ajoute : « Le nom Scholle IPN est depuis longtemps connu des grandes marques mondiales pour sa capacité à garantir la distribution de leurs produits à travers les moyens les plus efficaces et durables qui soient. Alors que l'industrie de l'emballage continue de subir des changements profonds en ce qui concerne notre rôle au sein d'une économie circulaire, il est tout à fait approprié que l'expérience de la marque Scholle IPN ainsi que son portefeuille de produits soient reflétés dans ce changement. C'est pourquoi nos équipes marketing aux États-Unis et en Europe ont travaillé sans cesse pour garantir que notre image de marque soit alignée sur notre approche et notre vision opérationnelles. »

Outre la nouvelle marque, Scholle IPN a également adopté le slogan Simply Flexible™ pour renforcer davantage sa stratégie et sa direction. Pour Bushnell, c'est bien plus qu'un slogan : « Simply Flexible reflète notre identité ainsi que la manière dont nous agissons sur le marché. Il s'agit à la fois d'un concept interne dans la mesure où nous cherchons constamment à rationaliser nos processus et à devenir plus efficaces, mais aussi d'un concept externe, car nous cherchons constamment à faciliter les affaires à travers chaque étape de nos relations avec les clients et les fournisseurs. Autrement dit, nous nous efforçons toujours de trouver un moyen meilleur et plus simple pour notre équipe d'interagir avec les principales parties prenantes. »

Dans le cadre de cette initiative de changement de marque, Scholle IPN a lancé un nouveau site Web (www.scholleipn.com) qui met en évidence les capacités de la société ainsi que ses solutions d'emballage à valeur ajoutée pour les marchés qu'elle dessert.

