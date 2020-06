Scholle IPN anuncia nova marca corporativa

NORTHLAKE, Illinois, 23 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Scholle IPN, líder global em soluções de embalagens flexíveis, anunciou hoje uma grande mudança de marca para refletir os esforços concentrados da empresa em embalagens sustentáveis.

Ross Bushnell, presidente e CEO da Scholle IPN, disse sobre a iniciativa de rebranding: "É um momento muito incrível para os negócios da Scholle IPN e para nossa equipe no mundo todo. As oportunidades são infinitas para soluções sustentáveis e de ponta criadas com base em filmes, instalações e ofertas de equipamentos. Acreditamos que nossa marca deve refletir de formar mais precisa essas tremendas oportunidades e estamos empolgados em lançar a nova campanha de marca neste momento."

Bushnell continuou: "O nome Scholle IPN há muito tempo é sinônimo de permitir que as principais marcas do mundo entreguem seus produtos da maneira mais eficaz e sustentável possível. Como a indústria de embalagens continua passando por mudanças radicais em relação ao nosso papel em uma economia circular, é apropriado que a experiência da marca Scholle IPN e o portfólio de produtos reflitam essa mudança. Como resultado, nossa equipe de marketing, nos EUA e na Europa, destinou inúmeras horas para garantir que nossa marca visual se aliasse à nossa filosofia e visão operacionais".

Além da nova marca, a Scholle IPN também adotou o slogan Simply Flexible™ para reforçar ainda mais sua estratégia e direção. Para Bushnell, é mais do que um slogan: "Simply Flexible é quem somos e como vamos ao mercado. É interno, pois procuramos constantemente otimizar nossos processos e nos tornar mais eficientes, e é externo, pois buscamos maneiras através das quais possa ser mais fácil fazer negócios conosco a cada etapa do relacionamento com clientes e fornecedores. Isso significa que constantemente nos desafiamos a encontrar uma maneira melhor e mais simples para nossa equipe interagir com as principais partes interessadas".

Como parte da iniciativa de rebranding, a Scholle IPN lançou um novo site (www.scholleipn.com), que destaca os recursos da empresa e suas soluções de embalagem com valor agregado para os mercados que atendem.

SOBRE A SCHOLLE IPN

A Scholle IPN é líder global em soluções totais de embalagens flexíveis, como películas de barreira, acessórios ergonômicos e equipamentos de ponta para caixas e bolsas. Com uma área de fabricação verticalmente integrada que se estende por cinco continentes, a Scholle IPN é capaz de projetar, fabricar e entregar rapidamente soluções para clientes que fornecem mais de cem bilhões de porções de alimentos e bebidas a cada ano para seus consumidores. www.scholleipn.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193749/Scholle_IPN_Logo.jpg

FONTE Scholle IPN

SOURCE Scholle IPN