SCHOLLE IPN OZNAMUJE, ŽE JU KUPUJE SPOLOČNOSŤ SIG, ČÍM SA VYTVORÍ VEDÚCA SPOLOČNOSŤ V OBLASTI OBALOV

Spoločnosť SIG, založená v roku 1853, so sídlom v Neuhausene vo Švajčiarsku, je popredným poskytovateľom systémov a riešení pre aseptické kartónové obaly. Pracuje v partnerstve so svojimi zákazníkmi, aby spotrebiteľom na celom svete priniesli potraviny a nápoje bezpečným, udržateľným a cenovo dostupným spôsobom. Jedinečná technológia a výnimočná inovačná kapacita spoločnosti SIG umožňuje poskytovať zákazníkom komplexné riešenia pre rôzne prod­ukty, inteligentnejšie továrne a prepojené balíčky, to všetko s cieľom riešiť neustále sa meniace potreby spotrebiteľov. Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti SIG, pretože na vytvorenie čistého pozitívneho systému balenia potravín využíva svoj prístup „Way Beyond Good" (Viac než dobré).