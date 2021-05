Schonfeld brengt Colin Lancaster aan boord voor uitbouw van nieuwe strategie voor discretionaire macro en vastrentende waarden

NEW YORK, 24 mei 2021 /PRNewswire/ -- Schonfeld Strategic Advisors LLC ("Schonfeld" of de "firma") heeft vandaag aangekondigd dat Colin Lancaster later deze zomer toetreedt tot de firma als Global Head of Discretionary Macro & Fixed Income. Colin zal focussen op het vestigen van een discretionaire-macro- en vastrentende strategie ("DMFI") binnen het groeiende wereldwijde multimanagerplatform van het bedrijf en zal verantwoording afleggen aan Ryan Tolkin, Chief Executive Officer en Chief Investment Officer bij Schonfeld.

Schonfeld heeft ook aangekondigd dat meerdere medewerkers van Matador Investment Management ("Matador"), evenals het hele beleggingsteam, met Colin meekomen naar het bedrijf. Mitesh Parikh zal de functie opnemen als Deputy Head of Discretionary Macro & Fixed Income. Bij het ontwikkelen van de DMFI-strategie zal Schonfeld optimaal gebruik maken van de relaties en het fundament dat Colin en zijn team uitgebouwd hebben tijdens hun carrière en tijd bij Matador.

"We zijn verheugd om Colin en zijn team te verwelkomen bij Schonfeld, terwijl we blijven groeien en diversifiëren in nieuwe klassen van activa en geografieën," zei Ryan. "Ons vermogen om buitengewoon talent aan trekken en behouden vormt de kern van ons succes als firma en de aanwerving van Colin getuigt van de aantrekkelijkheid van ons eersteklas platform. We zijn heel enthousiast om samen te werken met Colin en zijn team, terwijl we samen een bedrijf rond discretionaire macro en vastrentende beleggingen opzetten dat Schonfelds bestaande set strategieën aanvult."

Colin heeft meer dan twintig jaar beleggingservaring en een solide reputatie in het leiden en schaleren van succesvolle macro- en vastrentende activiteiten bij sommige van 's werelds grootste beleggingsmanagers. Het meest recent was hij bezig met het bouwen van een nieuw multimanagerfonds bij Matador. Voor Matador was Colin Head of Macro Strategies bij Citadel en Balyasny Asset Management. Eerder in zijn carrière werkte Colin als President en Chief Operating Officer bij Stark Investments en als General Counsel bij Knight Financial Products en zijn vermogensbeheerfiliaal, Deephaven Capital Management.

"Colins aanwerving is de laatste mijlpaal in Schonfelds aanhoudende groei en evolutie," zei Andrew Fishman, President of Schonfeld. "We blijven gefocust op het bouwen van een uitstekende multimanagerplatform dat veelomvattende beleggingsoplossingen biedt. Ik kijk ernaar uit samen te werken met Colin en de rest van het managementteam om onze capaciteiten en aanbod voor klanten op de hele wereld te verbeteren."

"Ik ben heel enthousiast om deel te worden van Schonfelds buitengewoon platform en team," zei Colin. "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Ryan, Andrew, Danielle en de rest van het team om een succesvol en blijvend bedrijf rond discretionaire macro en vast inkomen te bouwen."

Schonfeld heeft in de afgelopen twaalf maanden zestien nieuwe beleggingsteams toegevoegd aan zijn strategieën wereldwijd en beheert ongeveer $ 7,8 miljard aan kapitaal van derden.

Over Schonfeld Strategic Advisors

Schonfeld Strategic Advisors is een wereldwijd multimanagerplatform dat zijn vermogen belegt bij interne en partnerportfoliomanagers, hoofdzakelijk op een exclusieve of semi-exclusieve basis, in kwantitatieve, fundamentele vermogens- en tactische handelsstrategieën. Het bedrijf heeft een unieke structuur gecreëerd om wereldwijde portfoliomanagers te voorzien van autonomie, flexibiliteit en ondersteuning om hen zo goed mogelijk in staat te stellen om de waarde van hun bedrijf te maximaliseren. In de loop van de afgelopen dertig jaar heeft Schonfeld geprofiteerd van inefficiënties en opportuniteiten vooral in de vermogensmarkten. De firma heeft zwaar geïnvesteerd in eigen technologie, infrastructuur en risicoanalyse en de ontwikkeling daarvan om zijn portfoliomanagers de allerbeste ondersteuning te verstrekken. De portfolioblootstelling is uitgebreid in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië alsook meerdere vermogenscategorieën en -producten. Schonfeld streeft ernaar zijn eigen belangen op één lijn te brengen met die van zijn kapitaalpartners, geaccentueerd door de opportuniteit voor professionele beleggers om mede te beleggen in fondsen en hun individuele strategieën. Voor meer informatie ga naar https://www.schonfeld.com/.

