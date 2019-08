Schuldeiser General Wireless neemt voetbalclub KV Kortrijk in beslag

Berjaya Retail S. Berhad, eigendom van de Maleisische tycoon Vincent Tan, heeft niet voldaan aan de internationale arbitragebeslissing

Tegoeden van KV Kortrijk bevroren

NEW YORK, 28 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft General Wireless Operations Inc. ("de onderneming") een bewarend beslag ingesteld voor K.V. Kortrijk, de Belgische voetbalclub en het uiteindelijke eigendom van Vincent Tan. De heer Tan is een Maleisische zakenman en eigenaar van een aantal voetbalclubs over de hele wereld, waaronder Cardiff City, de Los Angeles Football Club en FK Sarajevo. De heer Tan is tevens eigenaar van het bedrijf Berjaya Retail S. Berhad dat niet heeft voldaan aan een internationale arbitragebeslissing ten gunste van General Wireless Operations Inc. De inbeslagname van K.V. Kortrijk was het gevolg van het niet naleven om deze internationale arbitragebeslissing, zoals gedetailleerd beschreven in de afzonderlijke deponeringen van de partijen in de Amerikaanse rechtbank voor het South District Court van New York, zaak 1:10-cv-01016.

Door middel van zijn naamloze vennootschap Berjaya Corporation (KLSE: BJCORP) en andere particuliere middelen, waaronder Berjaya Retail, beschikt de heer Tan over eigendomsbelangen in verschillende bedrijven, waaronder Starbucks, Wendy's, Krispy Kreme, 7-11, Singer, en Kenny Rogers. Berjaya Retail, dat in handen is van de heer Tan, is tevens eigenaar van de Maleisische franchisen 7-11 en Singer.

General Wireless Operations Inc., dat handelt onder de naam RadioShack, is een iconisch bedrijf voor consumentenelektronica en een toonaangevende nationale retailer van innovatieve technologie en elektronische producten. In 2015 verwierf General Wireless Operations Inc. het legendarische, in 1921 opgerichte merk RadioShack.

