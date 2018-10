Schwedisches Gaming-Studio übernimmt Vobling, um sich als führendes börsennotiertes AR/VR-Unternehmen in Skandinavien zu positionieren

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/775892/Bublar_Group_AB.jpg )

"Der Markt für AR/VR wächst rasant", erklärt Magnus Granqvist, CEO der Bublar Group. "Die Akquisition bringt für unser Gaming-Studio neuestes technisches Know-how, eine Verstärkung der Produktionsressourcen und die Fähigkeit, Chancen auf dem Unternehmensmarkt zu nutzen. Gemeinsam werden wir auf das Ziel hinarbeiten, zum führenden AR/VR-Unternehmen in Europa aufzusteigen".

Vobling wird auf ca. 5,5 Mio. USD in einer Kombination aus Aktien und Bargeld bewertet. Das neu erweiterte Team wird die Produktionskapazitäten für das Firmenkunden- und Gamingportfolio der Unternehmen ausbauen, zu dem unter anderem auch das AR-basierte Hello Kitty-Game zählt. Das bereits mit Spannung erwartete Spiel gründet sich auf das populäre Hello Kitty-Portfolio des in Japan ansässigen Unternehmens Sanrio und wird 2019 veröffentlicht.

"Wir sind stolz auf das kompetente, profitable und schnell wachsende Unternehmen, das wir aufgebaut haben", sagt Anders Ribbing, CEO von Vobling. "Die Branche steht jetzt vor großen Durchbrüchen in der AR/VR-Technologie, und dies zeigt sich auch in der wachsenden Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen. Die Synergien mit Bublar werden unser gemeinsames Potenzial noch weiter steigern".

Im Rahmen der Übernahmebedingungen wird Vobling zu einer Tochtergesellschaft von Bublar, die unter der Marke Vobling auftritt. Vobling hat bis dato auf AR/VR und NUI (Natural User Interfaces) basierende Projekte in den Bereichen Bildung, Gaming und Unterhaltung, Marketing, Immobilien und Transportwesen durchgeführt.

Bildmaterial und weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bublar.com oder http://www.vobling.com

Informationen zu Vobling

Die 2015 gegründete Vobling AB ist ein Lösungs- und Beratungsunternehmen und Studio, das den B2B-Markt mit AR/VR-Lösungen, Entwicklung in 3D-Visualisierung und Gaming Engines versorgt. Das Unternehmen verfügt über Büros in Stockholm und in Manila, Philippinen, die ein breites Spektrum von Kunden betreuen.

Informationen zur Bublar Group

Die 2015 gegründete Bublar Group AB (publ) ist ein schwedisches Technologie- und Spieleentwicklungsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die reale und imaginäre Welt mit Augmented Reality zu verschmelzen. Die proprietäre Softwareplattform des Unternehmens verknüpft Augmented Reality (AR) mit Geolocation und unterstützt Millionen von Benutzer in Echtzeit. Bublar hat kürzlich das immersive AR-Box-Erlebnis "Glowing Gloves" herausgebracht, das als erstes Mobile Sports-PvP-Game Apples Motion Tracking-Technologie einsetzt. Die Beta-Version steht im AppStore zum Download bereit.

Die Bublar Group AB (publ) ist im Nordic Growth Market (NGM) (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793) notiert, eine regulierte Börse, die der Finanzaufsicht des Königreichs Schweden untersteht. NGM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Boerse Stuttgart, einer deutschen Börsenbetriebsgesellschaft. Weiterführende Informationen finden Sie unter http://www.bublar.com

Kontakt

Magnus Granqvist

CEO Bublar Group AB (publ)

E-Mail:magnus.granqvist@bublar.com

+46-733-311-776



oder Anders Ribbing

CEO Vobling AB

E-Mail: anders.ribbing@vobling.com

+46-733-311-776



BUBLAR GROUP AB (publ)

Skeppargatan 8

SE-114 52 STOCKHOLM

SCHWEDEN

Tel.: +46(0)8-559-251-20