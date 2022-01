Schweizer Pharmaunternehmen - IDEOGEN übernimmt Special Access Programm für BELEODAQ® (Belinostat)

HURDEN, Schweiz, 25. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Die IDEOGEN GROUP, Abteilung Managed Access, übernimmt das Special Access Programm für BELEODAQ® (Belinostat) in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika, Russland und der GUS.

BELEODAQ® ist ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von Patienten mit einer seltenen Form von Blutkrebs, dem so genannten peripheren T-Zell-Lymphom (PTCL), die einen Rückfall erlitten haben oder auf eine frühere Behandlung nicht angesprochen haben. PTCL ist eine Gruppe von seltenen und aggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen (NHL), einer bösartigen lymphoproliferativen Erkrankung. PTCL macht etwa 10-15 % aller NHL-Fälle aus.

BELEODAQ® (Belinostat) ist der weltweit einzige Histon-Deacetylase-Inhibitor („HDAC-Inhibitor") zur Behandlung von refraktärem/rezidiviertem PTCL. Das Produkt wurde von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) im beschleunigten Verfahren zugelassen, da für diese seltene Krankheit ein hoher medizinischer Bedarf besteht.

Murat Göker, Chief Commercial Officer der Ideogen Group, kommentierte: „Unser Modus Operandi ist «at the Speed of Life». Unser Ziel ist es, bestmöglich den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten zu decken. Als vertrauenswürdiger Partner ermöglichen wir Patienten, die von seltenen Krankheiten betroffen sind, weltweit Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten. Unsere Special-Access Programme bieten Ärzten Zugang zu Medikamenten wie BELEODAQ® (Belinostat), wenn alternative Behandlungsmöglichkeiten bei Patienten mit besonderen Bedürfnissen, erforderlich sind."

„Wir sind autorisiert, als exklusiver Fullfillment-Partner, BELEODAQ® in vielen Gebieten* zeitnah und schnell zur Verfügung zu stellen. Aufgrund des zeitsensiblen Krankheitszustands der Patienten die an rezidiviertem/refraktärem PTCL erkrankt sind, wird BELEODAQ® in der EU gelagert und kann an jeden bestellenden Arzt oder Apotheker in Kontinentaleuropa in Kürze ausgeliefert werden", erklärt Mehmet Göker, Chief Operations Officer.

Medizinisches Personal und Fachleute aus dem Gesundheitswesen können mehr über das BELEODAQ® Special Access Programm erfahren, indem sie einen Vertreter von Ideogen unter +800 22 44 77 00 anrufen oder eine E-Mail an [email protected] schicken.

Informationen zu IDEOGEN: Wir konzentrieren uns auf die Vermarktung von Spezialarzneimitteln, die im Gesundheitswesen allgemein eine hohe Dynamik entfalten und fortwährend einer Weiterentwicklung ausgesetzt sind. Ideogen verfügt über die operative Infrastruktur, Kompetenz und das Know-how, um Aktivitäten von nicht zugelassenen bis hin zu zugelassenen Arzneimitteln abzuwickeln. Ideogen unterhält ein starkes Netzwerk von Fachleuten und Pflegern und baut kontinuierlich die soliden medizinischen Allianzen zum Wohle der Patienten aus.

Unser Portfolio konzentriert sich auf Medikamente zur Behandlung von Krankheitssegmenten, die spezielles Fachwissen zur Lösung anspruchsvoller Anforderungen in den Bereichen Regulatory, Market Access, Quality, PV und Fulfillment, erfordern. Von der ersten Anfrage bis zur rechtzeitigen Lieferung sind wir international 24/7 erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.ideogen.com

*Exklusive Abdeckung von Territorien: Albanien, Algerien, Armenien, Österreich, Bahrain, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Dschibuti, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland, Israel, Italien, Jordanien, Kasachstan, Kirgisistan, Kuwait, Lettland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nordmazedonien, Malta, Moldawien, Monaco, Montenegro, Marokko, Niederlande, Norwegen, Oman, Palästina, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Syrien, Türkei, Tunesien, Ukraine, Großbritannien, Usbekistan, VAE und Jemen

