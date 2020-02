SciBite annonce l'arrivée d'un nouveau membre dans son conseil consultatif

CAMBRIDGE, Angleterre, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- SciBite a officiellement annoncé aujourd'hui que Philippe Fauchet, OBE, est le dernier membre en date de son conseil consultatif. Il rejoint Alexander Karle et Diane Harbison, qui ont initialement formé le conseil consultatif de SciBite en avril 2019.

« Nous sommes heureux d'accueillir officiellement Philippe au sein de notre conseil consultatif », a déclaré le président-directeur général Rob Greenwood. « Grâce à sa vaste expérience des entreprises du monde pharmaceutique, il va grandement faire bénéficier SciBite de son point de vue sur l'encadrement de haut niveau à l'échelle mondiale ».

Philippe a passé 35 ans dans l'industrie pharmaceutique, dont 20 au Japon, la plupart du temps en tant que directeur général de Sanofi-Aventis, puis des groupes de GlaxoSmithKline au Japon. Il a été directeur du développement des affaires commerciales de Sanofi-Aventis avant de rejoindre GlaxoSmithKline. Philippe prodigue aujourd'hui des services de conseil à plusieurs entreprises au Japon. Il est également associé-conseil d'une société internationale de capital-risque et siège au conseil d'administration de startups japonaises dédiées à la biotechnologie.

« SciBite s'est hissée organiquement à une position de leader sur le marché de l'analyse de textes et des renseignements tirés des données nettoyées. C'est un moment passionnant pour l'entreprise, qui est sur le point d'atteindre le stade où elle peut envisager de lever des fonds », a déclaré Philippe Fauchet. « J'ai hâte de faire profiter le conseil de mon expertise professionnelle et de participer à la croissance rapide et continue de SciBite ».

Philippe rejoint les membres actuels du conseil, à savoir Alexander Karle et Diane Harbison. Alexander apporte une expérience approfondie du monde de l'entreprise. Récemment nommé au poste de PDG de l'éditeur de logiciels pour le logement social Mobysoft Ltd, il était auparavant PDG du fournisseur d'informations commerciales sur les sciences du vivant, Evaluate Ltd. Diane apporte de grandes ressources de connaissances scientifiques. Elle est titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire et a consacré 10 ans de sa carrière au géant pharmaceutique Pfizer. Diane est actuellement PDG de la start-up Decipher Analytics Ltd.

« Nous avons de la chance de disposer d'un niveau d'expérience aussi élevé au sein de notre conseil consultatif, prêt à nous aider à renforcer notre positionnement stratégique alors que nous apportons notre soutien indéfectible à la mise en œuvre des stratégies de données de nos clients grâce à notre technologie innovante », a déclaré Rob Greenwood. « Nous sommes très heureux à l'idée de poursuivre notre processus de croissance et d'orientation future de SciBite ».

À propos de SciBite

SciBite est un éditeur de logiciels d'analyse sémantique primé qui offre une approche basée sur les ontologies pour transformer un contenu non structuré en données nettoyées et lisibles par la machine. Apportant son soutien aux 20 premières entreprises pharmaceutiques avec des cas d'utilisation dans les sciences du vivant, SciBite est basée au Royaume-Uni et compte d'autres sites aux États-Unis et au Japon. Vous en saurez plus sur www.scibite.com.

