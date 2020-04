SciBite, la société de logiciels d'analyse sémantique en pleine croissance remporte le Queen's Award in Innovation

CAMBRIDGE, Angleterre, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- SciBite, la société de logiciels d'analyse sémantique Data First, a annoncé aujourd'hui que le Queen's Award for Enterprise in Innovation, la plus haute distinction officielle du Royaume-Uni remise aux entreprises, lui avait été décerné. SciBite est récompensée pour sa réussite commerciale, laquelle résulte du caractère novateur de sa plateforme logicielle de pointe qui révolutionne l'accès et l'utilisation de l'information scientifique.

L'année dernière, SciBite a remporté son premier Queen's Award in International Trade pour la croissance exceptionnelle à court terme de ses ventes à l'étranger. Depuis son lancement en 2013, SciBite s'est imposé comme un élément incontournable des stratégies numériques modernes des grandes entreprises mondiales du secteur des sciences, des technologies et de la médecine (STM), parmi lesquelles figurent les 20 premières entreprises pharmaceutiques du monde. Basée au Royaume-Uni sur le Genome Campus, dans le Cambridgeshire, la société opère partout dans le monde et possède des succursales aux États-Unis et au Japon.

La plateforme SciBite, qui comprend des technologies API rapides, flexibles et déployables, repose sur une approche d'apprentissage sémantique approfondi pour transformer un contenu textuel jusqu'alors inutilisable, mais scientifiquement pertinent, en données propres lisibles par la machine. Elle offre une capacité unique d'exploiter les vastes quantités de connaissances précieuses enfermées dans ce contenu textuel dans le cadre de divers cas d'utilisation, de la découverte au développement.

« SciBite repousse toujours les limites. Nous existons pour ceux qui veulent innover, donc le fait que nous soyons reconnus pour la technologie innovante que nous mettons au point constitue un témoignage éloquent du talent de l'équipe d'experts que nous avons réunie », a déclaré Lee Harland, fondateur et directeur de la société SciBite.

« Nos clients exceptionnels utilisent désormais des données de meilleure qualité, qui intègrent plus de données beaucoup plus rapidement et avec une plus grande précision. Les scientifiques sont ainsi en mesure de réaliser de nouvelles découvertes en réalisant de nouvelles connexions dans leurs données. C'est la raison pour laquelle nous aimons ce que nous faisons et pourquoi l'innovation constitue la pierre angulaire de notre réussite ».

Pour en avoir plus, visiter : www.scibite.com

A propos des Queen's Awards

Cette année, 220 entreprises britanniques ont été saluées pour leur contribution au commerce international, à l'innovation, au développement durable et à la promotion d'opportunités (par l'entremise de la mobilité sociale). Ces prix ont été créés en 1965. Depuis, plus de 7 000 entreprises ont obtenu un Queen s Award.

A propos de SciBite

SciBite fournit une infrastructure logicielle sémantique prête à l'emploi qui permet de standardiser et de transformer des silos d'informations scientifiques en des données propres et interopérables. SciBite assiste les 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales avec des cas d'utilisation se rapportant aux sciences de la vie.

