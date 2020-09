SciBite lance une plateforme d'IA de pointe pour les organisations des sciences de la vie

CAMBRIDGE, Angleterre, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- SciBite, la société de technologie sémantique primée, a annoncé aujourd'hui le lancement de SciBiteAI, une plateforme logicielle d'intelligence artificielle de pointe permettant d'exploiter des modèles d'apprentissage automatique en parallèle avec des technologies sémantiques afin d'améliorer la visibilité des données des sciences de la vie.

SciBiteAI offre des capacités qui surpassent la multitude d'autres solutions d'IA disponibles sur le marché en combinant l'apprentissage automatique avec la sémantique basée sur l'ontologie établie par SciBite, leader du secteur, ce qui permet aux clients de débloquer des informations cachées dans les montagnes de textes sur les sciences de la vie. SciBiteAI a été conçue pour répondre aux besoins essentiels des sciences de la vie, avec trois objectifs principaux :

1. Permettre aux scientifiques, aux chercheurs et aux développeurs d'applications d'utiliser l'apprentissage profond basé sur la sémantique sans avoir à devenir des experts en apprentissage automatique ;

2. Remplacer le codage complexe par des API REST standardisées, prêtes à être intégrées dans les flux de travail et les logiciels des entreprises ;

3. Combiner l'expertise de SciBite en sémantique et les données FAIR pour développer des solutions basées sur l'apprentissage automatique qui améliorent la compréhension du contenu scientifique.

SciBiteAI a été créée à l'aide de modèles de langage avancés d'apprentissage profond, formés avec des données mettant à profit la technologie sémantique de pointe de SciBite et la conservation. La plateforme offre une grande variété de fonctions, notamment :

Compréhension du langage basée sur la reconnaissance d'entités nommées (NER) pour identifier les concepts non couverts par les vocabulaires ou ontologies existants ;

Intégration dans le logiciel TERMite NER de SciBite pour améliorer la désambiguïsation et la découverte des termes ;

Identification de la relation : Identification des relations complexes entre des concepts tels que les médicaments et les effets indésirables, les gènes et les maladies ;

Q&R : identification des parties du texte qui répondent aux questions en langage naturel.

L'architecture de SciBiteAI est conçue pour éliminer la nécessité d'écrire un code compliqué, ce qui garantit sa facilité de déploiement pour les applications. La solution est également adaptée aux textes scientifiques, ce qui la rend optimale pour une utilisation dans les sciences de la vie. Une caractéristique qui fait souvent défaut aux outils plus génériques.

"SciBiteAI représente la nouvelle génération dans notre capacité à comprendre et à analyser les textes scientifiques", a déclaré James Malone, directeur technique de SciBite. "Notre logiciel exploite et aide à construire nos ontologies des sciences de la vie, ainsi qu'à trouver des relations nouvelles et pertinentes dans les données. Avec SciBiteAI, nous offrons une solution complète allant de la gestion des normes de données de base à la découverte avancée basée sur l'IA"

