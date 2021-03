SciBite lance une plateforme de recherche sémantique pilotée par l'IA pour aider à gérer l'avalanche de données des sciences de la vie

- SciBiteSearch, une plateforme de recherche scientifique intelligente, permet aux chercheurs de trouver rapidement des informations utiles à partir de données biomédicales publiques et privées, structurées ou non structurées

CAMBRIDGE, Angleterre, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- SciBite, l'entreprise Elsevier , entreprise primée de technologie sémantique, a annoncé aujourd'hui le lancement de SciBiteSearch. La plateforme de recherche et d'analyse scientifiques de nouvelle génération offre de puissantes capacités d'interrogation et d'analyse de données structurées et non structurées, provenant de sources publiques et privées. Les chercheurs sont aujourd'hui confrontés à des difficultés croissantes pour accéder à des volumes de données toujours plus importants, présentés dans toute une série de formats et provenant de sources multiples afin d'en tirer des enseignements significatifs. SciBiteSearch permet aux scientifiques d'accéder à une ontologie spécifique à un domaine et à des fonctionnalités de recherche assistée par ordinateur, ce qui permet aux utilisateurs de connecter et de construire des connaissances à partir de leurs données.

« Les entreprises biopharmaceutiques dépendent de l'accès aux données et de leur compréhension pour faire progresser la R&D. ». Pourtant, aujourd'hui, de nombreuses ressources de données restent cloisonnées », a commenté Phil Verdemato, responsable de l'ingénierie logicielle chez SciBite. « En outre, contrairement à d'autres secteurs où c'est simplement la quantité de données qui pose problème, c'est aussi la variété des flux de données dans les sciences de la vie qui constitue un obstacle. L'harmonisation et la comparaison sont donc une tâche ardue, à moins de disposer d'outils de recherche intelligents et adaptés. Le moteur de recherche scientifique SciBiteSearch, développé par des experts, aide les organisations à résoudre ce problème et à s'attaquer à l'aspect « recherche » des principes directeurs FAIR pour la gestion et le pilotage des données »

SciBiteSearch va au-delà des méthodes de recherche traditionnelles, en utilisant des graphiques de connaissances pour enrichir les recherches et fournir non seulement les éléments pertinents pour la requête, mais aussi pour la structure et les relations entre eux. L'ajout de l'IA améliore davantage l'expérience en termes de recherche en permettant la compréhension du langage naturel. SciBiteSearch peut intégrer des données dans toute une série de cas d'utilisation, notamment :

Unifiez plusieurs sources de données en une seule solution, conçue pour les services qui souhaitent disposer de leur propre outil de recherche personnalisé. Par exemple, combiner la littérature biomédicale publique, les essais cliniques et les subventions avec des données exclusives pour faciliter une recherche plus intelligente.

Intégrer la littérature biomédicale sous forme de texte intégral de la part des éditeurs pour mieux répondre aux besoins de découverte des chercheurs. Par exemple, les utilisateurs peuvent charger des données sous licence souscrites auprès d'éditeurs partenaires ou de courtiers en contenu.

Permettre aux utilisateurs d'obtenir des résultats de recherche précis sans avoir à comprendre les complexités de la reconnaissance d'entités nommées (NER), ses structures de données sous-jacentes ou les fonctions nécessaires à l'extraction.

S'appuyant sur le système de recherche facile à utiliser de DOCstore, SciBiteSearch offre une interface utilisateur intuitive, ainsi que des index de requêtes et d'affirmations sophistiqués créés à l'aide des outils et des ontologies de SciBite. Une API de chargement en continu, des connecteurs et des analyseurs pour différentes sources et différents types de contenu simplifient le chargement et le traitement du contenu pour le rendre consultable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://scibite.com/scibitesearch

À propos de SciBite

Le logiciel d'analyse sémantique SciBite, axé sur les données, est destiné à ceux qui veulent innover et profiter davantage de leurs données. Il montre la voie avec son infrastructure pionnière en combinant les dernières avancées en matière d'apprentissage automatique avec une approche fondée sur l'ontologie, répond en temps réel aux questions critiques des entreprises en libérant la valeur et le potentiel des données non structurées.

En soutenant les plus grands organismes scientifiques du monde dans des cas d'utilisation allant de la découverte au développement, la suite de technologies API rapides, flexibles et déployables de SciBite donne aux clients les moyens d'agir, ce qui en fait un élément essentiel des stratégies scientifiques fondées sur les données. www.scibite.com

Contact pour les médias :

Lauren Barham

+44 (0)1223 786 129

[email protected]

À propos d'Elsevier

En tant que leader mondial de l'information et de l'analyse, Elsevier aide les chercheurs et les professionnels de santé à faire progresser la science et à améliorer les résultats en matière de santé au profit de la société. Pour ce faire, nous facilitons la compréhension et la prise de décisions d'une importance capitale pour les clients dans des écosystèmes de recherche et de santé internationaux.

Elsevier fait partie de RELX , un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. www.elsevier.com

Contact pour les médias :

David Tucker

+44 (0)79320 536 160

[email protected]

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/617446/SciBite_Logo.jpg

Related Links

scibite.com



SOURCE SciBite