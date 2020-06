Science and Technology Daily : des experts tirent le bilan de l'action de la Chine en vue de protéger sa population dans le cadre de la pandémie de COVID-19

BEIJING, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- Un reportage de Science and Technology Daily :

Le Président Xi Jinping a présidé le 2 juin un séminaire auquel ont participé des experts et des universitaires. Après cette importante rencontre, certains des experts en médecine, en gouvernance publique et en droit, ont débattu de la façon dont la réponse multidimensionnelle de la Chine à l'épidémie a remporté une première victoire.

Zhong Nanshan, un membre de l'Académie chinoise d'ingénierie et professeur de médecine respiratoire à l'Université médicale de Guangzhou, a déclaré au Science and Technology Daily : « Dans sa lutte contre l'épidémie, la Chine a mis son économie sous cloche. Tous les agents médicaux se sont efforcés de sauver chaque patient, n'abandonnant jamais et travaillant aussi méticuleusement qu'on le ferait en brodant. »

Pour soigner les patients atteints de COVID-19 et assurer un traitement médical à grande échelle, la Chine a mobilisé une quantité sans précédent de ressources nationales, sans négliger la moindre personne infectée ni abandonner un seul patient. Le traitement des cas graves a concentré l'attention des dirigeants chinois.

Tong Zhaohui, Président adjoint et Médecin-chef de l'hôpital Chao-Yang de Beijing, affilié à la Capital Medical University, et membre d'une équipe médicale déployée dans le Hubei, a rappelé qu'après avoir écouté son rapport, le Président Xi s'est enquis du coût du traitement des patients ordinaires et des patients dans un état grave, et a relevé que la combinaison de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine moderne est l'une des principales caractéristiques de la réponse de la Chine à la COVID-19.

Le pays dans son ensemble lutte contre l'épidémie comme s'il s'agissait d'une partie d'échecs, en s'appuyant sur une planification et une coordination globales, en particulier sur le système de commandement, ont déclaré les experts.

Xue Lan, le Doyen du Schwarzman College et professeur à la faculté des politiques générales et de gestion publiques de l'Université Tsinghua, estime que le système de commandement chinois s'est révélé très solide dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Le Groupe directeur central de prévention et de lutte contre le nouveau coronavirus et le Dispositif conjoint de prévention et de lutte du Conseil d'État ont joué un rôle primordial en mobilisant rapidement toutes les forces dans tout le pays et en coordonnant diverses ressources.

La Chine a également accordé une grande importance à la vulgarisation des lois et règlements sur la sécurité sanitaire publique et la prévention et la lutte contre les épidémies, encourageant l'ensemble de la société à respecter la loi.

Wang Chenguang, professeur à la faculté de droit de l'Université Tsinghua, et Directeur général adjoint de la Société chinoise du droit de la santé, a déclaré que la Chine a accordé la stratégie de « Chine saine » à la législation. Le pays a également mis en place un système juridique de santé publique fondé sur la Loi sur les soins de santé de base et la promotion de la santé, ainsi que sur de multiples lois comme corps principal, comme la Loi sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses, la Loi sur les interventions d'urgence, la Loi sur la santé à la frontière et la quarantaine et la Loi sur l'administration de médicaments. Ce système a permis de garantir que la prévention et la lutte contre les épidémies sont menées conformément à la loi.

En outre, la combinaison de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine moderne est un exemple frappant d'innovation et d'usage des meilleures pratiques de la médecine traditionnelle.

Zhang Boli, membre de l'Académie chinoise d'ingénierie et Président de l'Université de médecine traditionnelle chinoise à Tianjin, a déclaré que le Président Xi a formulé un certain nombre d'exigences en vue de bâtir un système national de santé publique. Il s'agit de mettre en place un système de prévention et de lutte contre les maladies, de renforcer les capacités de surveillance et d'alerte rapide, d'améliorer les capacités de traitement des principales maladies infectieuses, de renforcer l'organisation et la direction des travaux de médecine traditionnelle chinoise, de vulgariser les lois et règlements relatifs à la sécurité sanitaire publique et la prévention des épidémies, d'augmenter les investissements dans les sciences et les technologies du domaine des soins de santé et de continuer de satisfaire activement les obligations internationales. Enfin, il a également mis en avant l'orientation des travaux futurs.

SOURCE Science and Technology Daily