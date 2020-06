Science and Technology Daily: Experts concluderen wat China heeft gedaan om het volk te beschermen tijdens de COVID-19-pandemie

BEIJING, 12 juni 2020 /PRNewswire/ -- Een persbericht van Science and Technology Daily:

President Xi Jinping leidde een symposium op 2 juni dat bijgewoond werd door experts en wetenschappers. Na afloop van deze belangrijke bijeenkomst bespraken enkele experts op het gebied van de geneeskunde, het openbaar bestuur en de wetgeving hoe China's multidimensionale respons op de epidemie een eerste overwinning behaald heeft.

Zhong Nanshan, een academicus aan de Chinese Academy of Engineering en een professor in de respiratoire geneeskunde aan Guangzhou Medical University, vertelde Science and Technology Daily, "China heeft tijdens de bestrijding van de epidemie de economie tijdelijk 'stopgezet'. Alle medische hulpverleners hebben getracht elke patiënt te redden en hebben nooit opgegeven. Ze hebben net zo nauwkeurig gewerkt als men zou doen wanneer men borduurt."

Bij de medische behandeling van COVID-19-patiënten, heeft China een ongekende hoeveelheid nationale middelen vrijgemaakt om grootschalig medische behandelingen uit te voeren, zonder geïnfecteerde gevallen te missen of een patiënt op te geven. Het behandelen van ernstige gevallen is uitermate belangrijk geweest voor de Chinese leiders.

Tong Zhaohui, vicepresident en hoofdarts van Beijing Chao-Yang Hospital, verbonden met Capital Medical University, en lid van een medisch team dat naar Hubei verzonden werd, herinnerde zich dat President Xi, nadat hij naar zijn verslag geluisteren had, informeerde naar de kosten van de behandeling voor ernstige en gewone patiënten, en dat hij opmerkte dat de combinatie van traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en westerse geneeskunde een van de belangrijkste kenmerken van China's reactie op COVID-19 is.

Het hele land bestrijdt de epidemie alsof het een spelletje schaak is, waarbij vertrouwd wordt op de algemene planning en coördinatie, en vooral het commandosysteem, aldus de experts.

Xue Lan, decaan van Schwarzman College en professor aan de School of Public Policy and Management van Tsinghua University, is van mening dat China's commandosysteem erg krachtig geweest is in de strijd tegen de COVID-19-epidemie. De Centrale kopgroep voor de preventie en bestrijding van het nieuwe coronavirus en het Gezamenlijk preventie- en controlemechanisme van de Staatsraad hebben een grote rol gespeeld in het snel mobiliseren van alle krachten in het land en in het coördineren van de verschillende middelen.

China heeft ook veel belang gehecht aan het populair maken van wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid van de volksgezondheid en de epidemische preventie en bestrijding, evenals het promoten van de hele samenleving om in overeenstemming met de wet te handelen.

Wang Chenguang, een professor aan de juridische faculteit van Tsinghua University, en de uitvoerende vicevoorzitter van de Chinese Society of Health Law, zei dat China de strategie van een Gezond China naar het niveau van een wet heeft gebracht. Het heeft ook een rechtssysteem voor de volksgezondheid opgebouwd waarbij de Wet voor basisgezondheidszorg en Gezondheidsbevordering als basis dient. Meerdere wetten fungeren als de belangrijkste grondbeginselen, zoals de Wet Voorkoming en behandeling van infectieziekten, de Wet Noodmaatregelen, de Wet Grensgezondheid en quarantaine, en de Wet Inspectie geneesmiddelen. Dit systeem zorgt ervoor dat de preventie en bestrijding van epidemieën wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet.

Daarnaast is de combinatie van traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en westerse geneeskunde een levendig voorbeeld van innovatie terwijl de beste praktijken van TCM worden gestimuleerd.

Zhang Boli, een academicus aan de Chinese Academy of Engineering en president van de TCM University in Tianjin zei dat President Xi een aantal eisen heeft gesteld aan de opbouw van het nationale volksgezondheidsstelsel. Deze omvatten het bouwen van een systeem voor de preventie en het beheer van ziekten, het versterken van de mogelijkheden voor vroegtijdige toezicht en vroegtijdige waarschuwing, het verder verbeteren van het vermogen om ernstige infectieziekten te behandelen, het verbeteren van de organisatie en het leiderschap van TCM-werkzaamheden, het populariseren van de volksgezondheid en de wet- en regelgeving op het gebied van epidemische preventie, het verhogen van de investeringen voor wetenschap en technologie op het gebied van de gezondheidszorg, en het actief blijven voldoen aan de internationale verplichtingen. Daarnaast gaf hij ook aan waar de toekomstig werkzaamheden zich op zullen richten.

