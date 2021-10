Scipopulis, une entreprise brésilienne spécialisée dans la décarbonisation des transports publics, sera présente à la COP26

SÃO PAULO, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Scipopulis, une société d'analyse de données pour les villes intelligentes, est la seule entreprise brésilienne spécialisée dans la décarbonisation des transports publics sélectionnée par le programme mondial de mise à l'échelle de l'Alliance CivTech COP26 pour participer à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow, en Écosse, du 31 octobre au 12 novembre.

Roberto Speicys, cofondateur et PDG de Scipopulis, une entreprise green4T, présentera Trancity, une plateforme de suivi qui soutient la gestion, la planification et l'exploitation des systèmes de transport public. Cette technologie aide les gestionnaires publics à prendre des décisions qui réduisent le trafic et atténuent son impact sur l'environnement.

Trancity a été adoptée par sept villes du Brésil, dont Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte et Florianopolis. Au total, elle gère les données de plus de 31 000 bus qui transportent en moyenne 349 millions de passagers par mois. Elle traite également les données de Santiago, au Chili (7 000 bus), et de Vilnius, en Lituanie (420 bus).

« Les transports représentent 25 % des émissions de gaz, qu'il est possible de réduire en encourageant l'utilisation des transports publics et le développement de la mobilité électrique. L'utilisation d'énergies renouvelables permet également des opérations plus rentables à long terme. Il est impératif de discuter de ce sujet lors de la COP26 pour atteindre les objectifs proposés par l'ONU », déclare M. Speicys.

« Nous développons nos activités en Europe et nous avons identifié des opportunités pour Trancity dans les pays européens. Nous serons en mesure de contribuer, grâce à notre expérience, à rendre les transports plus durables dans des villes de tailles diverses et aux exigences différentes », ajoute M. Speicys.

Scipopulis participe au programme mondial de mise à l'échelle de CivTech Alliance en raison de son expertise dans la décarbonisation des transports - l'un des défis du programme, en plus de la résilience environnementale et de la réduction des déchets alimentaires. Dix-huit entreprises et gouvernements innovants de dix pays ont rejoint l'Alliance.

« Nous avons rencontré des participants du Danemark, d'Allemagne, des États-Unis, d'Australie, d'Estonie, d'Espagne, de Lituanie, de Pologne et d'Écosse. Ils sont en train de remplacer leurs flottes de véhicules diesel par des véhicules électriques, même s'ils n'en sont qu'à leurs débuts, comme au Brésil. La décarbonisation des transports est très importante pour tout le monde », déclare M. Speicys.

« Les administrations publiques peuvent encourager cette transformation, en exigeant des bus électriques dans les appels d'offres. Les constructeurs de véhicules et les opérateurs énergétiques doivent suivre cette évolution afin que nous puissions réduire plus rapidement les émissions des transports », conclut M. Speicys. M. Scipopulis présentera également Trancity sur le stand de l'ONG Responding to Climate Change (RTCC).

