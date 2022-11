Scivita Medical s'associe à FUJIFILM Europe B.V. dans les principaux pays européens

SUZHOU, Chine, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, Scivita Medical Technology Co., Ltd. (« Scivita Medical ») et FUJIFILM Europe B.V. (« Fujifilm »), dont le siège est aux Pays-Bas, ont annoncé conjointement une coopération stratégique entre les deux sociétés. Dans le cadre d'un accord d'approvisionnement et de distribution, Fujifilm est désigné comme le distributeur exclusif responsable des ventes et de l'expansion commerciale des vidéoscopes bronchiques à usage unique de Scivita Medical dans certains pays importants d'Europe.

Les données ont montré que la capacité du marché mondial des endoscopes médicaux est énorme et continue d'augmenter rapidement. Selon Frost & Sullivan, la valeur du marché mondial des endoscopes médicaux était de 20,3 milliards de dollars en 2020, et avec la croissance constante de la demande médicale induite par le vieillissement de la population, la sensibilisation croissante aux soins médicaux et le progrès technique, la valeur du marché devrait augmenter avec un taux composé annuel de 6,9 % pour atteindre 39,6 milliards de dollars en 2030. En raison de la demande croissante de réduction des risques de contamination croisée et de maladies nosocomiales, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le marché mondial des endoscopes à usage unique connaît également une croissance rapide. La valeur du marché mondial des endoscopes médicaux à usage unique s'élevait à 0,5 milliard de dollars en 2020, et devrait atteindre 9,2 milliards de dollars en 2030, selon Frost & Sullivan.

Le vidéoscope broncho à usage unique de Scivita Medical est un endoscope flexible jetable. Il évite aux professionnels de la santé d'avoir à stériliser l'endoscope utilisé après chaque opération, ce qui permet d'enchaîner les procédures, d'améliorer l'efficacité chirurgicale et de réduire le coût composite des hôpitaux. Le produit dispose également de diverses caractéristiques techniques avancées pour améliorer l'expérience des médecins pendant l'opération. La coopération entre Fujifilm et Scivita Medical devrait améliorer l'acceptation du produit sur le marché et stimuler ses ventes en Europe.

Scivita Medical, a déclaré : « Les endoscopes à usage unique constituent l'un des principaux axes de recherche et de développement dans le domaine de l'endoscopie. Nous pensons que notre coopération stratégique avec Fujifilm nous apportera de grands avantages concurrentiels par rapport aux autres marques et nous aidera à augmenter progressivement notre part de marché sur les marchés étrangers. Nous saisirons l'occasion de pénétrer sur le marché européen, en mettant pleinement à profit nos avantages en matière de technologie et de produits. En tirant parti du vaste réseau de vente et des ressources marketing de Fujifilm sur le marché européen, nous serons en mesure de démontrer les avantages de nos produits en matière de performance et de fonction aux clients étrangers de manière efficace et efficiente, et nous espérons générer davantage de ventes sur les marchés étrangers. Les ventes à l'étranger sont généralement considérées comme un élément de la force technique d'une entreprise de dispositifs médicaux. Cette coopération réussie sera sans aucun doute une validation forte du caractère innovant et de la haute qualité des produits de Scivita Medical. »

Fujifilm, leader mondial dans le domaine de l'imagerie et des soins médicaux, occupe une position de premier plan sur le marché des endoscopes flexibles et ses produits jouissent d'une grande réputation dans le monde entier. Fujifilm se réjouit de l'opportunité de coopérer avec Scivita Medical, un acteur prometteur dans le secteur des endoscopes médicaux, et pense que cette coopération créera une grande valeur pour les deux parties. Fujifilm fera tout son possible pour promouvoir les produits de Scivita Medical en Europe, dans le but de fournir des solutions endoscopiques sûres, efficaces et innovantes aux médecins et aux patients du monde entier.

Scivita Medical présentera sa solution innovante d'endoscopes à MEDICA 2022 (stand Hall 9 E63) du 14 au 17 novembre. MEDICA 2022 se tiendra à Düsseldorf, en Allemagne. Pour plus d'informations sur Scivita Medical à MEDICA, veuillez consulter son compte LinkedIn. Nous vous invitons à venir visiter le stand de Scivita Medical pendant MEDICA 2022.

À propos de Scivita Medical

Fondée en 2016, Scivita Medical est une société de dispositifs médicaux qui fournit des solutions de diagnostic et de traitement mini-invasives, et se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation d'endoscopes médicaux et de produits connexes. Scivita Medical considère la « mondialisation » comme sa stratégie principale et a établi des centres de R&D en Chine et au Japon. Grâce à ses solides capacités internes de R&D, Scivita Medical a établi une plateforme technologique unique reposant sur cinq technologies de base synergiques, et a constitué un portefeuille complet de produits endoscopiques et de produits candidats couvrant tous les types de procédures endoscopiques menées par les différents départements cliniques, afin de répondre aux divers besoins médicaux. En adhérant à ses valeurs telles que « l'orientation clinique », « l'innovation collaborative », « l'orientation vers les personnes », « l'excellence et l'efficacité », Scivita Medical va continuellement mettre à niveau ses technologies de base, améliorer sa pénétration du marché grâce à d'excellents produits, et devenir la marque préférée des médecins et des patients du monde entier.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web scivitamedical.com/#/

À propos de Fujifilm en Europe

Fujifilm exploite plus de 50 entreprises et succursales du groupe en Europe, et emploie environ 5 000 personnes dans les secteurs de la R&D, de la fabrication, des ventes et des services, avec FUJIFILM Europe GmbH, basée à Düsseldorf, en Allemagne, opérant comme siège stratégique pour la région. Dans toute l'Europe, les entités de Fujifilm sont présentes dans une variété d'industries, notamment dans le domaine de la technologie médicale, les produits biopharmaceutiques, les matériaux électroniques, les produits industriels, les produits chimiques, les systèmes graphiques, les dispositifs optiques, le stockage de données et tous les aspects de la photographie. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise s'est davantage concentrée sur les soins de santé, du diagnostic à la prévention et au traitement. Aujourd'hui, Fujifilm en Europe fournit l'ensemble des soins aux patients, en plus de la recherche, de la fabrication et du développement sous contrat (CDMO) de traitements avancés, de thérapies géniques et de vaccins, tout en fournissant des supports de culture cellulaire et des solutions de médecine régénérative.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :fujifilm.com

